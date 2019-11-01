العلاج بالمجان.. القاهرة الجديدة وبدر تشاركان في تنظيم القوافل الطبية لخدمة السكان

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: إن الجهاز شارك في تنظيم قافلة طبية بمركز شباب التجمع الأول بالمدينة، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة، ممثلة في الإدارة الصحية بمدينة القاهرة الجديدة، لتقديم خدمة صحية مميزة للسكان.





وأشار "النجار"، فى تصريحات صحفية، إلى أن القافلة تواجد بها نخبة من الأطباء في التخصصات المختلفة، وشملت تخصصات "الباطنة – الرمد - الأسنان – العظام - المسالك البولية - الأنف والأذن – النساء والتوليد الأطفال"، مشيرًا إلى أنه يتم صرف العلاج بالمجان وفي حالة استدعاء الحالة إجراء عملية يتم تحويلها إلى الأماكن المجهزة لإجراء العملية.





وفي سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: شارك الجهاز في تنظيم قافلة طبية بالمركز الطبي بالحي الأول بالمدينة، بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة بدر، والإدارة الصحية بالمدينة، لتقديم خدمات طبية متميزة لسكان المدينة.





وأضاف رئيس الجهاز أنه تم خلال القافلة الكشف على حالات متنوعة وصرف الأدوية بالمجان اللازمة، كما تواجدت بعض الحالات التي سيتم إجراء جراحة لها على نفقة الدولة.





وتقدم رئيس الجهاز بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم القافلة الطبية، وفريق العمل من الأطباء والممرضين وغيرهم، لإسهامهم في ظهور القافلة بالشكل الذي يليق بسكان المدينة، مؤكدا تكرار تنظيم القافلة في أقرب وقت وسيتم الإعلان عنه قريبا.