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محافظات

استعدادا لـ مونديال كرة اليد 2021.. تعرف على موعد افتتاح الصالة المغطاة ببرج العرب..صور

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
واصلت الإسكندرية، اليوم الجمعة، أعمال تجهيز الصالة المغطاة الجديدة بإستاد برج العرب غربي المدينة، في إطار استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد "رجال" 2021.

وقال المهندس مدحت عبد الفضيل، رئيس حي العامرية ثان، إن أعمال تنفيذ الصالة المغطاة تجرى وفقا للجدول الزمني تمهيدا للافتتاح التجريبي في 30 يونيو المقبل.

وأشار عبد الفضيل، إلى أن لجنة من وزارة التنمية المحلية تفقدت، أمس، أعمال تنفيذ الصالة المغطاة التي تستوعب 4500 شخصا، بالإضافة إلى ملاعب للتدريب وموقف للسيارات.

وأضاف رئيس حي العامرية ثان، أن الحي يعمل على تذليل كافة العقبات أمام أعمال الإنشاءات لظهور الإسكندرية بالمظهر الحضاري خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم "27" للرجال لكرة اليد 2021، والتي يشارك فيها 32 منتخبا لأول مرة.
استعدادا لـ مونديال كرة اليد 2021.. تعرف على موعد افتتاح الصالة المغطاة ببرج العرب..صور
استعدادا لـ مونديال كرة اليد 2021.. تعرف على موعد افتتاح الصالة المغطاة ببرج العرب..صور
استعدادا لـ مونديال كرة اليد 2021.. تعرف على موعد افتتاح الصالة المغطاة ببرج العرب..صور
استعدادا لـ مونديال كرة اليد 2021.. تعرف على موعد افتتاح الصالة المغطاة ببرج العرب..صور
استعدادا لـ مونديال كرة اليد 2021.. تعرف على موعد افتتاح الصالة المغطاة ببرج العرب..صور
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