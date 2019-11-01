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اقتصاد

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة من 11 مساء اليوم حتى 7 صباح الغد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:43 م
قطع المياه
قطع المياه
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امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، أنه سوف يتم إيقاف محطة صرف صحى ارض اللواء بحى بولاق الدكرور، وذلك للقيام بأعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل داخل المحطة.

وهو الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن شارع الهرم بدءا من نصر الدين وحتى المساحة، وتقسيم عمرو بن العاص الأول والثانى والثالث، وترعة عبد العال (1 .2 ) وكفر طهرمس، لمدة 8 ساعات من الساعة 11 مساء اليوم الجمعة الموافق 1/11/2019 حتى الساعة 7:00 صباح يوم السبت الموافق 2/11/2019.

وتهيب الشركة بالمواطنين التدبر لاحتياجاتهم، والاستعداد لقطع الخدمة.
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