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رياضة

جلسات تنسيقية لـ عبد الحفيظ وفايلر في معسكر الإمارات

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:46 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أكثر من جلسة تنسيقية مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق خلال الساعات الماضية لاطلاعه على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق المقام حاليًا بالإمارات والاتفاق على بعض الأمور الإدارية.

ويسعى الأهلي لتحقيق أقصى استفادة من خلال معسكر الإمارات استعدادا لمرحلة ما بعد فترة التوقف الدوري المصري، والتي يخوض خلالها الفريق مباريات مهمة على المستويين المحلي والإفريقي.

وأدى الأهلي مرانه الأول بالإمارات أمس على استاد شباب الأهلي بمنطقة العوير، واشتمل على جانب بدني وفني، وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة نظرية قبل انطلاق المران.

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