بسبب كابل كهرباء .. حياة أهالى قرية طبهار بالفيوم فى خطر

يعاني أهالي منطقة ابو الحد بقرية طبهار بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم من وجود كابل كهرباء يمر من قلب مجرى مائي ليصل الى محول الكهرباء الرئيسي بالمنطقة، ويهدد حياة الاهالى بالخطر الدائم.



يقول صلاح درويش من أهالى قرية طبهار: "الكابل قنبلة موقوتة يمكن ان ينفجر في اي لحظة والمجرى المائي تشرب منه الماشية وكذلك يلعب حوله الاطفال لأنه في قلب الشارع وكثير من الفلاحين يستخدمون الكابل في سد المجرى المائى مما يعرض حياتهم للخطر".



ويطالب مصطفى مخلوف من أهالى قرية طبهار المسئولين عن الكهرباء بحل هذه المشكلة بأسرع وقت استجابة لنداءات واستغاثات الاهالى، نظرا لخطورته على أرواح وحياة الاهالى.



ويطالب على النجار من أهالى قرية طبهار، بتدخل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، للتنبيه على مسئولى الكهباء بقرية طبهار قبل وقوع الكارثة.