Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب كابل كهرباء .. حياة أهالى قرية طبهار بالفيوم فى خطر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:12 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
يعاني أهالي منطقة ابو الحد بقرية طبهار بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم من وجود كابل كهرباء يمر من قلب مجرى مائي ليصل الى محول الكهرباء الرئيسي بالمنطقة، ويهدد حياة الاهالى بالخطر الدائم.

يقول صلاح درويش من أهالى قرية طبهار: "الكابل قنبلة موقوتة يمكن ان ينفجر في اي لحظة والمجرى المائي تشرب منه الماشية وكذلك يلعب حوله الاطفال لأنه في قلب الشارع وكثير من الفلاحين يستخدمون الكابل في سد المجرى المائى مما يعرض حياتهم للخطر".

ويطالب مصطفى مخلوف من أهالى قرية طبهار المسئولين عن الكهرباء بحل هذه المشكلة بأسرع وقت استجابة لنداءات واستغاثات الاهالى، نظرا لخطورته على أرواح وحياة الاهالى.

ويطالب على النجار من أهالى قرية طبهار، بتدخل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، للتنبيه على مسئولى الكهباء بقرية طبهار قبل وقوع الكارثة.
بسبب كابل كهرباء .. حياة أهالى قرية طبهار بالفيوم فى خطر
بسبب كابل كهرباء .. حياة أهالى قرية طبهار بالفيوم فى خطر
بسبب كابل كهرباء .. حياة أهالى قرية طبهار بالفيوم فى خطر
بسبب كابل كهرباء .. حياة أهالى قرية طبهار بالفيوم فى خطر
بسبب كابل كهرباء .. حياة أهالى قرية طبهار بالفيوم فى خطر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كابل كهرباء يهدد حياة المواطنين بقرية بيبان بمحافظة البحيرة.. شاهد

ترشيحاتنا

نجم الأهلى على ردار إنبى فى يناير لتعويض زيزو

فوائد شرب الماء على الريق.. رقم 10 الأبرز

بعد تكفله بعلاجه.. مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

نجم الأهلي السابق يكشف سر تعثر مسيرة رمضان صبحي الاحترافية في أوروبا

بموافقة الحكومة.. هذه البلد تحول محاصيلها إلى الحشيش

أهم الأخبار: الداخلية تثأر لشهيدها .. والأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز

Advertisements

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

عودة الفنانة المعتزلة نسرين للتمثيل..زوجها محسن محيي الدين يكشف الحقيقة

حاول اغتصابها فمزقته.. سوء النية وراء حكم المؤبد على دعاء في الدفاع عن نفسها

مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

أفريكا تايمز: إثيوبيا على حافة الانهيار

هبوط أسعار 7 سيارات وتراجع سعر 4 سلع مهمة.. تفاصيل

محمد صلاح يتعرض لـ العنصرية من جديد .. شاهد

نجم الأهلى على ردار إنبى فى يناير لتعويض زيزو

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينته من الأذان ؟ الإفتاء توضح

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع استثماري كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كابل كهرباء .. حياة أهالى قرية طبهار بالفيوم فى خطر

هل تستطيع تناولها.. شاهد حلوى الهالويين التي تم تقدميها في المطاعم أمس

هناكل ايه النهاردة.. سردين مقلي وبطارخ مقرمشة وصيادية لبناني.. والحلو: حلوى السميد