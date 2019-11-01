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فن

درة تغني كلمة حلوة وكلمتين على الهواء.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:50 م
درة
درة
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آيه عاطف
حلت الفنانة درة، مساء أمس ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلي"، على شاشة قناة الـ سي بي سي، وتحدثت عن العديد من الأمور الشخصية والفنية أثناء البرنامج.

كما قامت درة بغناء أغنية :" كلمة حلوة وكلمتين"، بناء على طلب الجمهور بعدما خسرت أمامهم في لعبة معرفة أسماء الأفلام من خلال وشوش الأيموشن.

يذكر أن درة تخوض ثاني أدوارها تجربة البطولة للمرة الثانية في مسلسل "بلا دليل"، الذي يعرض الأن، وذلك بعد نجاح مسلسلها "الشارع اللي ورانا".
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