قرار جديد من إدارة الأهلي في مباريات الفرق الرياضية

أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن حضور مباريات الفرق الرياضية المقرر إقامتها اليوم الجمعة على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي في الجزيرة يقتصر على أعضاء الجمعية العمومية فقط بناء على الاجتماع الأمني الذي جرى أمس الخميس.



وتقام عدد من المباريات اليوم الجمعة أبرزها لقاء الفريق الأول لكرة اليد أمام المعادي والفريق الأول لكرة الطائرة أمام الزهور.



كمل يلتقي فريق يد 2002 مع المعادي .



