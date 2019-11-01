«هوريك أنت بتعمل كده إزاي» تهديدات طالبة بتجارة طنطا لأستاذ جامعي يرد «إبقي وريني بره».. ورواد فيس بوك «إيحاءات جنسية فى العبارات»

شهدت مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة الغربية استمرار موجة من الاستياء والغضب الشديدين جراء تجاوز إحدى الطالبات فى مشادة كلامية مع أستاذ جامعي أثناء محاضرة للقانون التجاري وترديدها عبارات تهديد ووعيد للأستاذ الجامعي لاعتراضها على سلوكها غير اللائق أثناء أدائه للمحاضرة هامة وحضور المئات من الطلاب والطالبات.





""هوريك انت بتعمل كده إزاي" بتلك الكلمات التى رددتها الطالبة أثناء محاضرة لمادة "القانون التجاري " يوم الأربعاء الماضي حرصت فتاه فى نهاية العقد الثاني من عمرها تهديد الدكتور محمد إبراهيم أستاذ جامعي وعميد كلية الحقوق لاعتراضها على سلوكها وقيامها بالتحدث تليفونيا والكلام جانبيا مع زملائها أثناء تدشين المحاضرة والتى امتدت لساعتين على الأكثر.





ولجأ الأستاذ الجامعي إلى استدعائها والحضور إلى الصف الأول بالمنصة المدرجات وإعطاءه الكارنيه وطلب منها الخروج إلا أن الطالبة أخبرته أنها كانت تتحدث إلى والدها في مكالمة مهمة وضرورية وأعطته التليفون ليتأكد بنفسه فما كان به إلا أن ألقى التليفون علي الأرض وحطمه وطردها فقالت له الطالبه "هوريك انت بتعمل كده ازاي" فقال لها في جملة اعتبرها الطلبة تحمل إيحاءات جنسية "ابقي وريني بره عشان مينفعش توريني أمام الطلبة .





فى المقابل تلك العبارات لاقت صدى واسعا واستياء لدى عدد من المواطنين وأساتذة الجامعات والطلاب والطالبات والتى وصفه البعض بأنها تطاول غير مقبول فى حوار دائر بين الطالبة وأستاذها الجامعي فضلا عن وصفهم أن المشادة كلامية بينهما أمام جميع الطلاب تضمنت ألفاظ خارجة من الطالبة والفاظ تحوي إيحاءات جنسية من الدكتور مما أثار حالة من الجدل بين المواطنين واساتذة وطلبة الجامعة حول ما وصلت اليه التقاليد والاعراف الجامعية ومدي علاقة الاحترام بين الطالب والأستاذ الجامعي طوال عقود وسنوات مضت.





ى المقابل أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا توجيهاته الى نواب الجامعة بالضرورة فتح باب التحقيق فى الواقعة والتأكد من مدي صحتها وتوقيتها او اذا ما ثبت صحتها وتطرقها الى تلك التصرفات غير لائقة وخارجه عن التقاليد والاعراف الجامعيه والعلاقة التي يجب أن تسود بين الطالب واستاذه الجامعي .





وشدد رئيس جامعة طنطا على ضرورة سماع أقوال عميدي كلية التجارة والحقوق فى واقعة تطاول الطالبة وبعض زملائها أثناء المحاضرة منبها على ضرورة الإلتزام وتنفيذ كافة اللوائح الطلابية المعترف بتنفيذها وفق قرارات ولوائح المجلس الأعلي للجامعات المصرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية فى شأن تطاول الطالبه وزملائها .





من جانبه أكد الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا أنه أثناء إلقائه محاضرة فى مادة القانون التجاري يوم الأربعاء الماضي فوجىء أثناء التحرك على منصة المدرج بقاعة المحاضرة بشروع إحدي الطالبات بالتحدث تليفونيا وقيام طالب اخر بتدخين سجائر الأمر الذى دفعه الى التأكيد على خروج الطالب من المحاضرة فى بشكل أدبي وسلمي .





وأشار عميد كلية الحقوق بقوله " تعجبت من كلمات الطالبه وترديدها عبارات "هوريك ..بتعاملني كده إزالي .. متعرفش أنا مين " وبشكل تلقائي طلبت منها كارنيه الكلية وبياناتها والانصراف ولكنها انزعجت لرفضي حديثها التليفوني " موضحا بتقدمه بشكوي ومذكره رسميه إلى عميد كليه الحقوق الدكتور عادل الميهي ضد الطالب والطالبه لتجاوزهم الغير لائق أخلاقيا وسلوكيا " .



