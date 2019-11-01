نقدم لكم طريقة عمل الحمصية التى تعد من أشهر حلويات المولد النبوي على طريقة الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج «حلو حادق» على «سى بى سى سفرة».



مقادير الحمصية

2 كوب حمص

200 جرام سكر ناعم

30 جرام ماء

ملعقة كبيرة عسل ابيض

عصرة نصف ليمونة



طريقة عمل الحمصية

- ضعى السكر مع الماء على النار وقلبى حتى يذوب تماما.

- ضعى عصرة ليمون استمرى في التقليب جيدا.

- اضيفي العسل وقلبي حتى يذوب ثم انزليه من النار وأضيفي له الحمص وقلبى جيدا.

- ضعي الخليط على كيس نايلون مدهون بالزيت وكونى الأشكال التى ترغبين فيها .