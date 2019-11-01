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مرأة

طريقة عمل الحمصية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:01 م
طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل الحمصية التى تعد من أشهر حلويات المولد النبوي على طريقة الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج «حلو حادق» على «سى بى سى سفرة».

مقادير الحمصية
2 كوب حمص
200 جرام سكر ناعم
30 جرام ماء
ملعقة كبيرة عسل ابيض
عصرة نصف ليمونة

طريقة عمل الحمصية
- ضعى السكر مع الماء على النار وقلبى حتى يذوب تماما.
- ضعى عصرة ليمون استمرى في التقليب جيدا.
- اضيفي العسل وقلبي حتى يذوب ثم انزليه من النار وأضيفي له الحمص وقلبى جيدا.
- ضعي الخليط على كيس نايلون مدهون بالزيت وكونى الأشكال التى ترغبين فيها .
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