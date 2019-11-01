نقدم لكم طريقة عمل الحمصية التى تعد من أشهر حلويات المولد النبوي على طريقة الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج «حلو حادق» على «سى بى سى سفرة».
مقادير الحمصية
2 كوب حمص
200 جرام سكر ناعم
30 جرام ماء
ملعقة كبيرة عسل ابيض
عصرة نصف ليمونة
طريقة عمل الحمصية
- ضعى السكر مع الماء على النار وقلبى حتى يذوب تماما.
- ضعى عصرة ليمون استمرى في التقليب جيدا.
- اضيفي العسل وقلبي حتى يذوب ثم انزليه من النار وأضيفي له الحمص وقلبى جيدا.
- ضعي الخليط على كيس نايلون مدهون بالزيت وكونى الأشكال التى ترغبين فيها .
مقادير الحمصية
2 كوب حمص
200 جرام سكر ناعم
30 جرام ماء
ملعقة كبيرة عسل ابيض
عصرة نصف ليمونة
طريقة عمل الحمصية
- ضعى السكر مع الماء على النار وقلبى حتى يذوب تماما.
- ضعى عصرة ليمون استمرى في التقليب جيدا.
- اضيفي العسل وقلبي حتى يذوب ثم انزليه من النار وأضيفي له الحمص وقلبى جيدا.
- ضعي الخليط على كيس نايلون مدهون بالزيت وكونى الأشكال التى ترغبين فيها .