كاتي بيري تنشر أول صور لـ عطلتها في مصر مع خطيبها أورلاندو بلوم

نشرت النجمة العالمية كاتي بيري صورا من عطلتها الأخيرة والتي تقضيها في مصر برفقة خطيبها الفنان أورلاندو بلوم نجم سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" احتفالا بعيد ميلادها الـ 35.





أكدت كاتي بيري بنشرها لهذه الصور الشائعات التي ترددت مؤخرا عن وجودها في مصر، ونشرت صورا لها في منطقة الأهرامات بالجيزة وقت الشروق، ومنهم صورة برفقة خطيبها وأخرى وهي فوق إحدى الأهرامات، واعتمدت كاتي في ملابسها على ربطة الرأس العربية، ورداء صيفي واسع.



