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منوعات

كاتي بيري تنشر أول صور لـ عطلتها في مصر مع خطيبها أورلاندو بلوم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:52 م
كاتي بيري وأورلاندو
كاتي بيري وأورلاندو بلوم
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أماني إبراهيم
نشرت النجمة العالمية كاتي بيري صورا من عطلتها الأخيرة والتي تقضيها في مصر برفقة خطيبها الفنان أورلاندو بلوم نجم سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" احتفالا بعيد ميلادها الـ 35.

أكدت كاتي بيري بنشرها لهذه الصور الشائعات التي ترددت مؤخرا عن وجودها في مصر، ونشرت صورا لها في منطقة الأهرامات بالجيزة وقت الشروق، ومنهم صورة برفقة خطيبها وأخرى وهي فوق إحدى الأهرامات، واعتمدت كاتي في ملابسها على ربطة الرأس العربية، ورداء صيفي واسع.

وكتبت كيتي على حسابها الشخصي بإنستجرام: "في المعتقدات المصرية القديمة يوزن قلب الشخص بعد موته، ويجب أن يكون وزن أخف من الريشة ليعبر من بوابات الموتى، ووالدتي كانت تصفني بالريشة طيلة حياتي، وأتمنى الآن أن يكون قلبي كذلك، ومنذ كنت طفلة وأنا آمل أن يقال أن قلبي خفيف خفيف مثلها.. إنه عامي الـ 35".
كاتي بيري تنشر أول صور لـ عطلتها في مصر مع خطيبها أورلاندو بلوم
كاتي بيري تنشر أول صور لـ عطلتها في مصر مع خطيبها أورلاندو بلوم
كاتي بيري تنشر أول صور لـ عطلتها في مصر مع خطيبها أورلاندو بلوم
كاتي بيري تنشر أول صور لـ عطلتها في مصر مع خطيبها أورلاندو بلوم
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