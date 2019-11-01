Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نصر سالم يكشف أهمية الصندوق السيادي المصري.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:00 م
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
Advertisements
قسم التوك شو
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن ما جاء من كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في افتتاح عدة مصانع دليل على ثبات قوة الدولة، وأن هذه الكلمات ما كانت إلا للتأكيد على سياسة وخطط الدولة المستقبلية لتنمية قدراتها وإمكاناتها.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن إنشاء تلك المشروعات وافتتاح العديد من المصانع يسير وفقا لأهداف محددة وخريطة زمنية محددة لما وضعته الدولة من خطط واستراتيجيات، ووظيفة الإدارة هي حشد قدرات وإمكانات هذه الدولة دون حدوث اي خلل طبقًا للخطط الموضوعة.

وأشار اللواء نصر سالم، إلى أن هناك قطاعات لديها قدرات غير مستغلة بكامل طاقتها سواء من الناحية الفنية والإدارية أو البنية التحتية.

وأضاف اللواء نصر سالم، أن الصندوق السيادي المصري وظيفته هي ان هناك مشروعات لا تتحمل التأخير، تحتاج الانتهاء منها في وقت قصير وجهود مكثفة، ولذلك وجود رأس المال الثابت، يستغل في تلك المشاريع الاستراتيجية التي تدفع عجلة الدولة بشكل كامل، موضحًا فرصة واستيعاب الموارد البشرية التي تملكها الدولة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعاد أفريقيا لمكانتها.. نصر سالم: السيسي يحمل هموم الأمة العربية بأكملها.. فيديو

نصر سالم: أردوغان قطعة شطرنج لاستكمال مخططات 2011

اللواء نصر سالم: استغلال فائض الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات قومية كبرى

خبير اقتصادي: الصناديق السيادية في الخارج لديها فوائض نقدية ..فيديو

ترشيحاتنا

جريمة بدون عقاب.. مقتل طفلة والجاني لن يسجن يوما واحدا

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 1 - 11 - 2019.. فيديو

الحرب خيارنا الوحيد.. هل تهدد روسيا أنقرة عن طريق بشار الأسد ؟

اقتدي بـ فايلر ... نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ ميتشو

أبرز فيديوهات التوك شو.. إعلامية شهيرة تتهم درة بجريمة قتل على الهواء.. وتوفيق عكاشة ينفعل ويلقي الاسكربت على الأرض لهذا السبب

أهم الأخبار: الداخلية تثأر لشهيدها .. والأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز

Advertisements

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

عودة الفنانة المعتزلة نسرين للتمثيل..زوجها محسن محيي الدين يكشف الحقيقة

حاول اغتصابها فمزقته.. سوء النية وراء حكم المؤبد على دعاء في الدفاع عن نفسها

مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

أفريكا تايمز: إثيوبيا على حافة الانهيار

هبوط أسعار 7 سيارات وتراجع سعر 4 سلع مهمة.. تفاصيل

محمد صلاح يتعرض لـ العنصرية من جديد .. شاهد

نجم الأهلى على ردار إنبى فى يناير لتعويض زيزو

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينته من الأذان ؟ الإفتاء توضح

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع استثماري كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كابل كهرباء .. حياة أهالى قرية طبهار بالفيوم فى خطر

هل تستطيع تناولها.. شاهد حلوى الهالويين التي تم تقدميها في المطاعم أمس

هناكل ايه النهاردة.. سردين مقلي وبطارخ مقرمشة وصيادية لبناني.. والحلو: حلوى السميد