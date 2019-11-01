وزير التعليم العالي يجتمع باللجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية: نعمل على مواكبة احتياجات وأولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة واقتراحات جديدة للتطور

التعليم العالي:

إضافة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة

اللجان العلمية الدائمة ذات دور محوري في تحقيق أهداف تطوير اللوائح والبرامج العلمية

تطوير المناهج في مرحلة الدراسات العليا لمواكبة التطور



ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، اجتماع اللجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء وأمناء اللجان العلمية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.



وأكد الوزير أهمية تطوير اللوائح العلمية والبرامج الدراسية وإضافة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بما يتواكب مع احتياجات وأولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة، بما يساهم فى إعداد الخريجين وتأهليهم، مشيرًا إلى الدور المحوري للجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية فى تحقيق هذه الأهداف وخاصة ما يتعلق بتطوير اللوائح والبرامج العلمية.



وطالب الدكتور خالد عبدالغفار بتطوير المناهج في مرحلة الدراسات العليا؛ لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.



وأشار عبد الغفار إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات الرد على كافة الاستفسارات بشكل واضح، ووضع آلية بشكل منهجي وإلكتروني والمشاركة والتواصل بين رؤساء وأمناء لجان القطاع؛ لاتخاذ القرار المناسب.



وتناول الاجتماع، تقييم أداء لجان القطاع بالعلوم الإنسانية خلال العام الأكاديمي الماضي، للتعرف على حجم التطوير على مستوى اللوائح الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك مراجعة الموارد المالية والبشرية عند تجديد المعادلات بالكليات والمعاهد المختلفة، ودرجة التجاوب مع التطورات العالمية فى المناهج والمقررات الدراسية بالجامعات.



وخلال الاجتماع، استمع الدكتور خالد عبدالغفار لأهم التطورات التى شهدتها لجان قطاع العلوم الإنسانية وخاصة في مجال إعداد اللوائح الاسترشادية لتطوير البرامج الدراسية بكل قطاع ومقترحاتهم، واستفساراتهم، ومنها: لجنة الدراسات الإعلامية، ولجنة قطاع الآداب، ولجنة قطاع الدراسات التجارية، ولجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، ولجنة قطاع الآثار، ولجنة قطاع الدراسات القانونية، ولجنة قطاع الدراسات التربوية، ولجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي، ولجنة قطاع كليات رياض الأطفال، ولجنة قطاع التربية الرياضية، ولجنة قطاع الخدمة الاجتماعية.



وأشاد الوزير بالجهود التى بذلتها لجان القطاع المختلفة، ووعد بوضع كافة المقترحات بعين الاعتبار تحقيقًا للصالح العام.



وكان آخر اجتماع للجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء اللجان العلمية، وذلك بمقر مركز التعليم الطبى بكلية طب قصر العينى ، حيث أكد خلاله الدكتور عبد الغفار أن الهدف من مثل تلك الاجتماعات هو الرد على الاستفسارات بشكل واضح، ووضع آلية بشكل منهجى وإلكترونى، والمشاركة والتواصل بين أعضاء اللجان العلمية؛ لاتخاذ القرار المناسب.



وأشار الوزير إلى أن هناك عددا كبيرا من الأبحاث فى قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية ذات قيمة بالغة ولكنها غير منشورة عالميا ولم تصل للمنصات العالمية لأنها باللغة العربية، موضحا أنه يجب تدارك ذلك بأن ينشر ملخص للبحث باللغة الإنجليزية وهو ما سيؤثر إيجابيا على تصنيف الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية للجامعات، مضيفا أن إدراج عدد من جامعاتنا فى التصنيفات العالمية خلال الفترة الماضية يرجع إلى الأبحاث المنشورة دوليا فى قطاعات كالطب، والزراعة، والطب البيطرى، والهندسة، والعلوم، والتمريض، وطب الأسنان، والصيدلة.



وأكد د. عبد الغفار أن هناك عددا من المعايير يجب أن توضع فى الاعتبار فيما يخص قواعد التحكيم منها: قيمة البحث وحداثته، ودقة اللغة، وحداثة الاستشهاد بالمراجع العلمية، والدقة واتباع المعايير فى التقييم.



كما أكد الوزير أهمية أن تتوافق الأبحاث العلمية مع الاحتياجات الفعلية للدولة، وأن يسهم البحث العلمى فى حل المشكلات التى تواجه خطط التنمية فى مصر، مطالبا اللجان العلمية بوضع خارطة طريق تسلم خلال الثلاثة أشهر القادمة وذلك للأبحاث التى تلبى احتياجات الدولة فى جميع التخصصات سواء فى الاقتصاد، القانون، العلوم الاجتماعية والإنسانية، التربية، الآداب، التجارة، وغيرها من التخصصات.



واستمع " عبد الغفار" لعدد من الاقتراحات والاستفسارات من قبل أعضاء اللجان، مؤكدا أنه سيتم وضعها بعين الاعتبار تحقيقا للصالح العام.

