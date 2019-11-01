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مرأة

بمجوهرات فخمة وفستان راقٍ.. نجوى كرم بإطلالة جذابة فى موسم الرياض

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:05 م
نجوى كرم
نجوى كرم
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هاجر هانئ
تألقت مساء أمس الفنانة اللبنانية نجوى كرم خلال إحيائها حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض، بإطلالة جذابة.

ظهرت نجوى كرم فى الحفل كعادتها أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الكشمير، وقد حمل التصميم توقيع المصمم رامى قاضى، وتميز الفستان بالقماش المطرز بحبات الكريستال اللامعة الذى زاد من جمال إطلالتها.

وأكملت نجوى كرم إطلالتها بمجوهرات ألماسية فخمة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.
بمجوهرات فخمة وفستان راقٍ.. نجوى كرم بإطلالة جذابة فى موسم الرياض
بمجوهرات فخمة وفستان راقٍ.. نجوى كرم بإطلالة جذابة فى موسم الرياض
بمجوهرات فخمة وفستان راقٍ.. نجوى كرم بإطلالة جذابة فى موسم الرياض
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