مجلس الإسماعيلي يخاطب الشباب والرياضة: الاستاد ملكية خاصة.. ولن نفرط فيه

أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلى بيانًا صحفيًّا أكد فيه مُتابعته عن كثب إبرام وزارة الشباب والرياضة برتوكول مع شركة استادات لتطوير وتشغيل بعض الاستادات بمحافظات الجمهورية ومن ضمنها استاد الإسماعيلي الرياضي عن طريق التأجير بنظام حق الانتفاع لضرورة تعظيم الأصول المملوكة للدولة.





وأكد المجلس في بيانه، إخطار النادي بمضمون هذا البرتوكول فقد كان رد فعل مجلس إدارة النادي علي الفور بمخاطبة وزير الشباب والرياضة بشأن هذا البرتوكول.





وبناء على ذلك القرار دعا رئيس مجلس إدارة النادي أعضاء المجلس لاجتماع طارئ لاتخاذ إجراء قانوني علي وجه السرعة لوقف تنفيذ هذا القرار الباطل وبالفعل تم الطعن علي هذا القرار أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة والذي قيد تحت رقم 4210 لسنة 74 ق الدائرة الثانية / منازعات التنفيذ وتحدد لنظر الشق العاجل لوقف تنفيذ القرار المشار إليه جلسة 3/11/2019.





وأكد مجلس الإدارة وبشكل قاطع رفضه التام المساس بإستاد الاسماعيلى تحت أي مسمى أو عنوان وأنه لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا البرتوكول وعدم تفعيله مستقبلًا ، وأن مجلس الإدارة يرسل – من خلال هذا البيان – رسالة تطمين لجماهير الإسماعيلية العظيمة بأنه سوف يتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أيًا كان شكله علي إستاد النادي الاسماعيلي وذلك من خلال القنوات الشرعية المتاحة، مؤكدا أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب أي إجراء قد يتخذ من شأنه يمثل أي اعتداء على استاد النادي الإسماعيلي، مطالبًا جماهير نادي الاسماعيلى العظيمة بالتوحد والتكاتف خلف المجلس حيال هذه الأزمة وأن تظل الجماهير ظهيرًا داعمًا للمجلس.





وجاء مضمون الخطاب أن إستاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة لنادي الاسماعيلى الرياضي عن طريق التبادل بين منشأت كلًا من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقًا للنادي الاسماعيلي) استاد الإسماعيلى الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1/4/1979 الذي ينص في مادة الأولى على أن يتم التبادل بين منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية (الاستاد) ونادي الإسماعيلية الرياضي والاجتماعي، وذلك بعد موافقة المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية بجلسته بتاريخ 26/3/1979م ، وتفعيلًا لهذا القرار تم تحرير محضر تسليم وتسلم المنشأت المشار اليها بعالية وبناءً عليه انتقل نادي الاسماعيلى الرياضى لمقره الجديد (إستاد الاسماعيلى الرياضى) والكائن شارع شبين الكوم – حى ثان – الإسماعيلية، وحيث ان محافظ الإسماعيلية آنذاك كان يملك من الصلاحيات التي تمكنه من إصدار ذلك القرار بموجب التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بشأن مباشرة المحافظين ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية مما يؤكد قانونية وشرعية قرار المحافظ الإسماعيلية سالف البيان بعالية، وأن لائحة النظام الأساسي لنادي الاسماعيلي الرياضي والتي قد تم اعتمادها من الجمعية العمومية للنادي والمعتمدة ايضًا من اللجنة الاولمبية المصرية بموجب القرار رقم 72 لسنة 2017.





ونصت مادة الرابعة على ان موطن النادي الإسماعيلي جمهورية مصر العربية ومقره الرئيسي كائن في إستاد الإسماعيلية الرياضي بشارع شبين الكوم – حي ثان – محافظة الإسماعيلية وله فرع اجتماعي في الشارع السريع بأرض النخيل – حي ثالث الإسماعيلية.



