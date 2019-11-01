التمثيل التجاري تفعيل نتائج الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة

عقد أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري اجتماع مع سيرجي تيرينتيف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة لبحث آليات تفعيل نتائج الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية البيلاروسية، وكذا لبحث ترتيبات زيارة كبار المسؤولين البيلاروس المنتظرة خلال الفترة القادمة.



أكد السفير البيلاروسي اهتمامه بالتواصل مع مسؤولي التمثيل التجاري مع بداية استلام مهام عمله سفيرا لبيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية مطلع أكتوبر 2019، حيث يأتي على رأس أولوياته متابعة موضوعات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفي مقدمتها ملف التصنيع المشترك للمنتجات الصناعية البيلاروسية كالشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية في مصر.



ومن جانبه أكد عنتر اهتمام مصر بالتعاون مع بيلاروسيا من خلال الدخول في مشروعات انتاج مشتركة فضلا عن زيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين، لذلك فقد تم الاتفاق مع السفير البيلاروسي على عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك مطلع العام القادم للنظر في اليات واسس التعاون الاستثماري والتجاري، كما تم الاتفاق على ترتيب زيارة لكبار المسئولين البيلاروس إلي مصر لوضع خطة عمل واضحة المعالم والنتائج في مجال الانتاج الصناعي خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

