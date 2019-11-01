التعليم العالي في أسبوع.. قراران جمهوريان بإنشاء كليات جديدة بجامعتي بدر والدلتا للعلوم والتكنولوجيا.. ودخول 22 جامعة ضمن تصنيف QS العالمي و40 برنامجا في US News الأمريكي

وزير التعليم العالي يشهد احتفال جامعة النهضة بتخريج دفعة جديدة من طلابها

التعليم العالي: إدراج 40 برنامجا في تصنيف "US News" الأمريكي لعام 2020

إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 ضمن تصنيف QS العالمي للمنطقة العربية

قراران جمهوريان بإنشاء كليات جديدة بجامعتي بدر والدلتا للعلوم والتكنولوجيا

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها حصول عدد من الجامعات المصرية على تصنيفات دولية وانشاء كليات جديدة بجامعتي بدر والدلتا.شهد السبت الماضي حضور المئات من الطلاب الوافدين لحضور احتفالية الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين لاستقبال الطلاب بالعام الجديد، من عدد من الدول الأفريقية بالإضافة إلى طلاب الدول العربية وأخرى على مستوى العالم.ونظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 للطلاب الوافدين الجدد هذا العام، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل، بمحكي قلعة صلاح الدين الايوبي بالقاهرة.كما أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن إنطلاق مسابقة رالى السيارات الكهربائية فى مصر EVER يوم 2 نوفمبر 2019 فى العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مجموعة من الطلاب المصريين من 15 جامعة مصرية لسباق نماذج السيارات الكهربائية المصممة محليًا والمزودة بمقعد واحد.وتعد رالى القاهرة هي أول مسابقة تكنولوجية من نوعها في مصر والمنطقة، وهى أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تعمل على تنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.وأعلن الدكتور خالد عبد الغفا، صدور قرارين جمهوريين (الأول) رقم 545 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2013 والخاص بإنشاء "جامعة بدر" لتضم كليات جديدة تشمل (الطب البشري – تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – الطب البيطري – العلوم السياسية والعلاقات الدولية – التكنولوجيا الحيوية – الانسانيات والعلوم الاجتماعية – الحقوق).وأوضح بيان، أنه سيكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري في موعد أقصاه شهر سبتمبر 2022 مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدما من الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة، حول الإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو الدولية للعلماء الشبان لعام 2020 في مجال الإنسان والمحيط الحيوي MAB.وأشار التقرير إلى أن الجائزة يقدمها مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوى بمنظمة اليونسكو، وذلك وفقا لبعض الشروط، وهي أن تقدم الجائزة للباحثين في مجالات "الإنسان والمحيط الحيوي"، وتكون أولوية الاختيار للباحثين بمجال محميات المحيط الحيوي في موضوع النظم البيئية والمياه.وفي سياق آخر تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، حول تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية.أوضح التقرير أن 22 جامعة مصرية أدرجت ضمن التصنيف من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 والذي تضمن 20 جامعة، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة، وتصنيف 2017 والذي تضمن 15 جامعة.وشملت الجامعات المصرية التى أدرجت فى التصنيف للمنطقة العربية جامعات: القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، حلوان، قناة السويس، الأمريكية، الألمانية، البريطانية، طنطا، الزقازيق، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بنها، بني سويف، المنيا، الفيوم، المستقبل، جنوب الوادي، كفر الشيخ، المنوفية.كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه الدكتور عمرو عدلي، نائب الوزير لشئون الجامعات، حول إدراج 40 برنامجا ضمن 10 تخصصات مختلفة هي العلوم الزراعية - الأحياء والكيمياء الحيوية – الكيمياء - الطب الاكلينيكي – الهندسة – المناعة – علوم المواد – الصيدلة – الفيزياء – علوم الحيوان.وأشار التقرير إلى إدراج جامعة القاهرة في تصنيف جميع البرامج، وحصل برنامج صيدلة جامعة القاهرة على المركز 107 عالميا بأفضل ترتيب لبرنامج مصري عالميًا.كما أوضح التقرير أنه تم تصنيف عدد 7 برامج لجامعات مصرية في تخصص الكيمياء، وعدد 6 برامج لجامعات مصرية في تخصص الطب الاكلينيكي، وعدد 9 برامج لجامعات مصرية في تخصص الهندسة، وعدد 2 برنامج لجامعات مصرية في تخصص علوم المواد، وعدد 5 برامج لجامعات مصرية في تخصص الصيدلة، وعدد 6 برامج لجامعات مصرية في تخصص الفيزياء، وعدد 2 برنامج لجامعات مصرية في تخصص علوم الحيوان.وشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحفل الذي أقامته جامعة النهضة مساء أمس الثلاثاء بمناسبة تخريج دفعة عام 2019 من طلاب كلياتها، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الجامعات، والشخصيات العامة، والإعلاميين، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.وأعرب الوزير عن خالص التهنئة لأسرة جامعة النهضة، وللخريجين، موجهًا تحية شكر وتقدير لكافة أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة، على رعايتهم واهتمامهم الأكاديمي والاجتماعي للطلاب طوال فترة دراستهم، مشيدًا بهذا التقليد الجامعي الحميد الذي يرسخ قيم الوفاء والعرفان في الوسط الأكاديمي، كما وجه الشكر أيضًا للسادة أولياء الأمور الذين شاركوا أبنائهم سنوات الاجتهاد والكفاح.وأكد الدكتور عبد الغفار على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لملف التعليم والذي يعد قاطرة التنمية في البلاد وبناء للإنسان، كما أشار الوزير للدور المهم الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية في توفير احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية من الخريجين المؤهلين، مضيفًا بأن الخبرة العملية تمثل عنصرًا آخر يتم من خلاله صقل المواهب والقدرات وتعميق المعارف والإمكانيات.