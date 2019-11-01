«الفلاحين» تحذر: إذا لم يتوفر ذلك سترتفع أسعار الدواجن

قال حسين أبو صدام ، نقيب الفلاحين ، إن مصر تنتج حوالى أكثر من مليار طائر سنويًا للاستهلاك المحلى لذا تحقق الاكتفاء الذاتى ، وذلك آواخر عام 2018 وحتى الآن .



وأشاد "أبوصدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، بجهود وزارة الزراعة فى قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للوصول إلى الاكتفاء الذاتى منه وبالتالى انخفاض الأسعار؛ مما يعود على مصلحة المواطن .



وناشد "نقيب الفلاحين" بضرورة توفير الأعلاف ومستلزمات تربية الدواجن ، وكذلك الكتاكيت بأسعار مناسبة لصغار المربين ، من أجل استمرار تنمية تربية الدواجن وحتى لاترتفع أسعار بالأسوق .



وتوقع تراجع بعض صغار المربين عن تربية الدواجن فى فصل الشتاء لأنها تحتاج إلى مستلزمات مرتفعة الأسعار من أجل التدفئة .



وأكد أن قرار تصدير الدواجن لايؤدى إلى غلاء اسعارها فى الأسواق ؛ حيثُ إنه لايتم فتح باب التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى و وجود فائض لذا لاتؤثر على الاستهلاك وبالتالى لاتؤثر على الأسعار .

