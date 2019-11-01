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أخبار العالم

رياح عنيفة تؤجج الحرائق في كاليفورنيا لليوم الثاني

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:43 م
حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا
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أ ش أ
واجهت جنوب كاليفورنيا يوما ثانيا من رياح "سانتا آنا" العنيفة، التي أججت حرائق الغابات؛ مما أدى إلى تدمير منازل، وإجبار السكان على الإجلاء، وتشريد الآلاف.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الجمعة/ عن مسؤولين في إدارة مكافحة الحرائق القول "إن النيران التهمت سريعا أكثر من 200 فدان (80 هكتارا) من الأشجار الجافة، ودمرت أو أتلفت ما لا يقل عن ستة منازل، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من احتوائها".

وأضاف أن الطواقم تمكنت من إقامة خطوط احتواء حول 50 في المئة من محيط النيران. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، لكن أوامر الإخلاء ظلت سارية لما يقرب من 500 منزل، مما أدى إلى نزوح حوالي 1300 من السكان.
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