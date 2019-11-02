تحرك برلماني بشأن إجبار راكبين على القفز من قطار الإسكندرية /الأقصر

قال عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن حادث قطاع رقم 934.



أضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحادث يدل على التهاون والاستهتار بأرواح المواطنين من جانب المسؤول عن تحصيل قيمة التذاكر من الركاب، موضحًا أن مهما كانت الظروف التي يشهدها أي شخص من عدم قدرة على دفع تكاليف التذكرة من عدمه لا يجوز إجباره على القفز من القطار.



وأشار النائب إلى أن الحادث يدل على الإهمال الشديد من جانب موظفي السكة الحديد الذين لا يكترثون بحياة المواطنين فلابد من محاسبة المقصرين بعد التحقيقات النهائية.



وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر، قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا عن دفعها.



وأضافت السكة الحديد، في بيان لها، أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.



وأكد هيئة السكة الحديد أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهم في النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين، وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية بالرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.