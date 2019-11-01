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ثقافة

وزير الآثار يكشف أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المركز الثقافي المصري بـ لندن.. صور

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
ألقى وزير الآثار محاضرة بالمركز الثقافي المصري بلندن حول الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر، بحضور السفير المصرى فى لندن طارق عادل، والسفراء المعتمدين وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر والأكاديميين والطلبة.

كما حضر سفير الجامعة العربية إبراهيم محي الدين و ياسر حسن المدير التنفيذي للبنك الأهلي في لندن و المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران بالإضافة إلى العديد من البريطانيين المهتمين بالتاريخ والآثار المصرية. 

و خلال المحاضرة، استعرض وزير الآثار الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية والتى لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولى بشكل عام والإعلام الإنجليزي بوجه خاص، فضلا عن المقابر والمتاحف والمشروعات الأثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر. 

وأشار الوزير إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان والذي من المقرر افتتاحه في شهر نوفمبر وتحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة و هليوبوليس ، بالاضافة الي افتتاح  العديد من المتاحف الوطنية مثل متحف سوهاج القومى بحضور رئيس الجمهورية، ونوه بالأعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية والمضى قدما فى إنشاء المتحف المصرى الكبير.

جاءت المحاضرة علي هامش زيارة وزير الآثار للعاصمة البريطانية لافتتاح معرض " توت عنخ آمون : كنوز الفرعون الذهبي مساء اليوم في محطته الثالثة بعد لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا.

واحتفي الشعب الإنجليزي و العاصمة البريطانية بوصول مقتنيات الملك توت عنخ آمون، في المعرض الذي يأتي ضيفًا علي لندن محطته الثالثة، كما تحلت الشوارع و الميادين الرئيسية ومحطات المترو والقطار في لندن بصور لوجه الملك الشاب و بعض مقتنياته كما تزينت حوائط المحال التجارية و المباني و كبائن الهواتف بلافتات عن الملك الشاب و معرضه الذي حل ضيفا علي لندن بعد فترة غياب دامت حوالي 12عاما حيث إن آخر معرض لمقتنيات الملك الشاب جاءت الي لندن في عام 2007 و في عام 1972 محققا 1.7مليون زائر.
وزير الآثار يكشف أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المركز الثقافي المصري بـ لندن.. صور
وزير الآثار يكشف أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المركز الثقافي المصري بـ لندن.. صور
وزير الآثار يكشف أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المركز الثقافي المصري بـ لندن.. صور
وزير الآثار يكشف أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المركز الثقافي المصري بـ لندن.. صور
وزير الآثار يكشف أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المركز الثقافي المصري بـ لندن.. صور
وزير الآثار يكشف أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المركز الثقافي المصري بـ لندن.. صور
وزير الآثار يكشف أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المركز الثقافي المصري بـ لندن.. صور
وزير الآثار يكشف أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المركز الثقافي المصري بـ لندن.. صور
وزير الآثار يكشف أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المركز الثقافي المصري بـ لندن.. صور
وزير الآثار يكشف أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المركز الثقافي المصري بـ لندن.. صور
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