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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-11-2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:41 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ضد ديجون أبرز مباريات اليوم
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عبدالله هشام
تقام اليوم الجمعه 1-11-2019 مواجهات قوية في مختلف ملاعب العالم ولعب أبرز المواجهات في بطولة الدوري السعودي حيث يستضيف فريق الرائد منافسه الوحدة .

ويعرض لكم صدى البلد مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-11-2019 والقنوات الناقلة :

مباريات الدوري الألماني

تقام اليوم أولى مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني حيث يستضيف فريق هوفنهايم منافسه بادربورن في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت. 

ويحتل فريق هوفنهايم المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، وجاء بادربورن في المركز الـ 18 برصيد 4 نقاط.

ويتصدر جدول الترتيب الدوري الألماني في الوقت الحالي فريق بروسيا مونشنغلادباخ برصيد 19 نقطة بينما جاء العملاق بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

مباريات الدوري الفرنسي

تفتتح اليوم مواجهات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الفرنسي حيث يواجه فريق باريس سان جيرمان مضيفة ديجون في تمام الساعة العاشرة الا ربع وتذاع عبر قناة بين سبورت 6 .

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي "ليغ 1" برصيد 27 نقطة وجاء ديجون في المركز الـ 20 متذيل الجدول برصيد 9 نقاط .

مباريات الدوري الهولندي

يحل فريق اياكس امستردام ضيفا ثقيلا على منافسه بي اي سي زفوله في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الهولندي .

ويحتل فريق اياكس امستردام جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 29 نقطة بينما جاء فريق بي اي سي زفوله في المركز ال13 برصيد 10 نقاط. 

مباريات الدوري السعودي

تقام اليوم مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" حيث يستضيف الفيصلي منافسه ضمك في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق كما يواجه فريق الرائد منافسه الوحدة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" برصيد 20 نقطة ويأتي الوحدة في المركز الرابع برصيد 15 نقطة ويحتل الرائد المركز ال13 برصيد 8 نقاط .
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