مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-11-2019 والقنوات الناقلة

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"دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"

تقام اليوم الجمعه 1-11-2019 مواجهات قوية في مختلف ملاعب العالم ولعب أبرز المواجهات في بطولة الدوري السعودي حيث يستضيف فريق الرائد منافسه الوحدة .ويعرض لكم صدى البلدتقام اليوم أولى مباريات الجولة العاشرة من بطولةحيث يستضيف فريق هوفنهايم منافسه بادربورن في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت.ويحتل فريق هوفنهايم المركز العاشر فيبرصيد 14 نقطة، وجاء بادربورن في المركز الـ 18 برصيد 4 نقاط.ويتصدرفي الوقت الحالي فريق بروسيا مونشنغلادباخ برصيد 19 نقطة بينما جاء العملاق بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.تفتتح اليوم مواجهات الجولة الـ 12 من بطولةحيث يواجه فريق باريس سان جيرمان مضيفة ديجون في تمام الساعة العاشرة الا ربع وتذاع عبر قناة بين سبورت 6 .ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الأول في"ليغ 1" برصيد 27 نقطة وجاء ديجون في المركز الـ 20 متذيل الجدول برصيد 9 نقاط .يحل فريق اياكس امستردام ضيفا ثقيلا على منافسه بي اي سي زفوله في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولةويحتل فريق اياكس امستردامبرصيد 29 نقطة بينما جاء فريق بي اي سي زفوله في المركز ال13 برصيد 10 نقاط.تقام اليوم مواجهات الجولة التاسعة من منافسات"دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" حيث يستضيف الفيصلي منافسه ضمك في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق كما يواجه فريق الرائد منافسه الوحدة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.ويحتل فريق الهلال صدارةبرصيد 20 نقطة ويأتي الوحدة في المركز الرابع برصيد 15 نقطة ويحتل الرائد المركز ال13 برصيد 8 نقاط .