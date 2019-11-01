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محافظات

حياة كريمة.. افتتاح تجمع الجوفة بوسط سيناء

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
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احمد صالح
افتتح اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء ، اليوم الجمعة، عددا من المشروعات بقرية الجدى " تجمع الجوفة"، أبرزها ٧٠ وحدة سكنية مجهزة باحدث المفروشات والاجهزة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما تم افتتاح وحدة صحية مجهزة بالاجهزة الطبية ،ومركز شباب بحمام سباحة واجهزة رياضية ومكتبة ،ومدرسة ابتدائية بها جميع وسائل التعليم ،ومحطة تحلية مياة للشرب والتي تعتمد علي مياه الابار في التغذية لتوفير مياه صالحة للشرب في التجمع،الي جانب مزرعة علي مساحة ٢٠ فدان ومسجد للتجمع.

من جانبه، قال المهندس ناجي إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء،ان قرية الجوفة النموذجية متكاملة الخدمات والمرافق، وهي ضمن خطة تعمير سيناء لتحسن الخدمات في وسط سيناء.

وأضاف أن قرية الجوفة النموذجية تضم 100 منزل على التراث البدوي المعروف بالمناطق المحيطة، مشيرا إلى أن المنازل أصبحت مكتملة المرافق والخدمات، حيث تم توصيل الكهرباء في طرق القرية وإنشاء بئر مياه ومحطة تحلية بقدرة 250 مترا مكعبا في اليوم، وشبكتين للطرق والصرف الصحي، ومدرسة مكونة من 11 فصلا، ومضيفة للقرية ، ومركز شباب متكامل، ووحدة صحية.

وأشار إلى أن إنشاء هذه القرية يأتي في إطار خطة تعمير سيناء لإنشاء العديد من المشروعات التنموية والمتكاملة لأهالي سيناء، مؤكدا أنه تم إنشاء 11 تجمعا تنمويا لتنمية المناطق البدوية و13 تجمعًا زراعيًا، وجاري إنشاء 3 منافذ لبيع المنتجات للأهالي.
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