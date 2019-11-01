Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد مشادة مع والده.. انتحار بائع متجول بتناول قرص حفظ الغلال في كفر الشيخ

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:22 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
شهدت مدينة كفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حيث أقدم بائع متجول يبلغ من العمر نحو 23 عامًا، على التخلص من حياته، إثر نشوب مشادة كلامية مع والده، وذلك بأن تناول قرص مخصص لحفظ الغلال، ونُقل إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا، من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "م.ع" 23 سنة، بائع متجول، إلى المستشفى العام، مصابًا بإعياء شديد وقيء، على خلفية اشتباه تسمم نتيجة تناول قرص من أقراص حفظ الغلال، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات الأولية، التي قام بها الرائد سعد الليبيشي، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، عن حدوث مشادة كلامية بين المتوفى، ووالده، فدخل غرفته، وتناول قرصًا من حفظ الغلال، وفوجئت والدته عقب ذلك بشعوره بإعياء شديد وقيء.

جرى تحرير المحضر رقم 6110 لسنة 2019م، إداري قسم أول كفر الشيخ، وبعرض المحضر على النيابة، قرّرت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتحديد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك بمعرفة ذويه.
Advertisements

ترشيحاتنا

أسسه هارب . ما لا تعرفه عن منتجع بالم بيتش محل إقامة ترامب الجديد

بـ صور مخيفة.. ياسمين الخطيب تحتفل بعيد الهالوين

احذروا.. شريحة تفاح تدمر حياة طفل

رينيه فايلر يشيد بمعسكر الأهلي في الإمارات

ارتفاع عدد القتلى في المظاهرات بإثيوبيا.. فيديو

مغتصب طفلي البحيرة: أجبرتهما على ممارسة الشذوذ وتعديت عليهما جنسيا

Advertisements

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

عودة الفنانة المعتزلة نسرين للتمثيل..زوجها محسن محيي الدين يكشف الحقيقة

عايزاه يحللها التاتو ... ثورة ضد نجلة شريف منير بعد هجومها على الشيخ الشعراوي

بعد تكفله بعلاجه.. مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

حاول اغتصابها فمزقته.. سوء النية وراء حكم المؤبد على دعاء في الدفاع عن نفسها

أفريكا تايمز: إثيوبيا على حافة الانهيار

اتحاد الكرة يفقد السيطرة على جمال الغندور

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

جريمة بدون عقاب.. مقتل طفلة والجاني لن يسجن يوما واحدا

محمد صلاح يتعرض لـ العنصرية من جديد .. شاهد

بـ شعر كيرلى.. دينا الشربينى تتألق برفقة عمرو دياب .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضم معبدا لـ حتشبسوت و39 مقبرة.. منطقة آثار بنى حسن قبلة السياحة العالمية

بمجوهرات فخمة وفستان راقٍ.. نجوى كرم بإطلالة جذابة فى موسم الرياض

بـ شعر كيرلى.. دينا الشربينى تتألق برفقة عمرو دياب .. شاهد