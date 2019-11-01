بعد مشادة مع والده.. انتحار بائع متجول بتناول قرص حفظ الغلال في كفر الشيخ

شهدت مدينة كفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حيث أقدم بائع متجول يبلغ من العمر نحو 23 عامًا، على التخلص من حياته، إثر نشوب مشادة كلامية مع والده، وذلك بأن تناول قرص مخصص لحفظ الغلال، ونُقل إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة، ولفظ أنفاسه الأخيرة.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا، من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "م.ع" 23 سنة، بائع متجول، إلى المستشفى العام، مصابًا بإعياء شديد وقيء، على خلفية اشتباه تسمم نتيجة تناول قرص من أقراص حفظ الغلال، وتوفي متأثرًا بإصابته.



وكشفت التحريات الأولية، التي قام بها الرائد سعد الليبيشي، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، عن حدوث مشادة كلامية بين المتوفى، ووالده، فدخل غرفته، وتناول قرصًا من حفظ الغلال، وفوجئت والدته عقب ذلك بشعوره بإعياء شديد وقيء.



جرى تحرير المحضر رقم 6110 لسنة 2019م، إداري قسم أول كفر الشيخ، وبعرض المحضر على النيابة، قرّرت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتحديد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك بمعرفة ذويه.

