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فن

حقيقة إجبار محسن محيي الدين زوجته نسرين على اعتزال الفن

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:54 م
محسن محيي الدين ونسرين
محسن محيي الدين ونسرين
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آيه عاطف
يحل اليوم عيد ميلاد الفنان محسن محيي الدين الـ60، وهو زوج الفنانة المعتزلة نسرين، كما اعتزل محسن محيي الدين أيضًا فترة وابتعد عن الاضواء لكنه عاد مؤخرًا ليقدم عددا من الأدوار.

أكد الفنان محسن محيي الدين، في تصريحات له إنه لم يجبر زوجته الفنانة نسرين على اعتزال الفن بل إنها اختارت أن تبتعد منذ سنوات طويلة لتعيش الحياة بالشكل الذي تريده.

يذكر أن أبرز أعمال محسن محيي الدين الفنية، كل من فيلم «حدوتة مصرية»، و«إسكندرية ليه»، و«ليلة القبض على فاطمة»، ووداعًا بونابارت، وأفواه وأرانب، وغيرها من الأعمال.
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