Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لليوم الثالث.. إغلاق سفارات إسرائيل حول العالم.. اعرف السبب

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:53 م
إغلاق سفارات إسرائيل
إغلاق سفارات إسرائيل حول العالم
Advertisements
سمر صالح
تستمر وزارة الخارجية الإسرائيلية فى إغلاق كافة سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وذلك بعد خلاف مع وزارة المالية حول مستحقات موظفي السفارات في الخارج.

وأعلنت الوزارة أن سفاراتها ستظل مغلقة ولن تقدم خدمات قنصلية للإسرائيليين وغيرهم إلى حين حل الأزمة مع وزارة المالية، فيما حملت بعض بوابات السفارات يافطات كُتب عليها "إضراب".

وكتب الناطق الإعلامي باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن، إلعاد شتروماير، على حسابه في "تويتر" "نحن مضربون! لن تقدم خدمات قنصلية ولن يسمح بدخول أحد إلى السفارة ... للأسف فإن قرار وزارة المالية لا يترك أمامنا خيارات سوى تلك التي قمنا بها".

ويتمحور الخلاف حول مصروفات إضافية تقدم للعاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج، والتي لطالما بقيت معفاة من الضرائب لعقود وفي أعقاب التوصل لاتفاق مشترك حول تلك المصروفات بين الوزارتين، تراجعت الوزارة عن الاتفاق، الأمر الذي حدا بوزارة المالية إلى إعلان أنها ستقوم بجبي ضرائب على تلك المصروفات وبأثر رجعي.

وأصدرت نقابة موظفي وزارة الخارجية بيانًا قالت فيه إنه "وبسبب قرار وزارة المالية مخالفة اتفاق مع مدير القسم المالي (في وزارة الخارجية) ... وتطبيق إجراء أحادي الجانب على دبلوماسيي البلاد في الخارج يخالف إجراءً معمولًا به منذ عقود، فإننا مضطرون لإغلاق مكاتب تمثيل إسرائيل حول العالم بدءًا من اليوم".

واتهمت وزارة المالية موظفي الخارجية بتجنب دفع الضرائب، مضيفة في بيان أن "موظفي الوزارة يجب أن يدفعوا ضرائبهم مثل أي مواطن في دولة إسرائيل ... يؤسفنا أنه في مسعاهم لتحسين أحوالهم، اختار موظفو وزارة الخارجية عدم دفع الضرائب والإضرار بخدمات أساسية موظفو الخارجية ليسوا فوق القانون".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تعلن تجميد أنشطتها الدبلوماسية حول العالم

عاجل.. وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر

ترشيحاتنا

إعجاز قرآني في قوله تعالى "ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَة".. فيديو

بموافقة الحكومة.. هذه البلد تحول محاصيلها إلى الحشيش

مدح وتحذير.. ماذا قال تريزيجيه عن محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول واستون فيلا؟

بسبب مرض .. سوما: وزني زاد 30 كيلو

مليش اخوات رجالة.. أحمد فلوكس يعلق على تهربه من الخدمة العسكرية

قرار جديد من إدارة الأهلي في مباريات الفرق الرياضية

Advertisements

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

عودة الفنانة المعتزلة نسرين للتمثيل..زوجها محسن محيي الدين يكشف الحقيقة

عايزاه يحللها التاتو ... ثورة ضد نجلة شريف منير بعد هجومها على الشيخ الشعراوي

بعد تكفله بعلاجه.. مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

حاول اغتصابها فمزقته.. سوء النية وراء حكم المؤبد على دعاء في الدفاع عن نفسها

أفريكا تايمز: إثيوبيا على حافة الانهيار

اتحاد الكرة يفقد السيطرة على جمال الغندور

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

جريمة بدون عقاب.. مقتل طفلة والجاني لن يسجن يوما واحدا

محمد صلاح يتعرض لـ العنصرية من جديد .. شاهد

بـ شعر كيرلى.. دينا الشربينى تتألق برفقة عمرو دياب .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء ... خطيبة محمود العسيلى تتألق بإطلالة كلاسيك

تضم معبدا لـ حتشبسوت و39 مقبرة.. منطقة آثار بنى حسن قبلة السياحة العالمية

بمجوهرات فخمة وفستان راقٍ.. نجوى كرم بإطلالة جذابة فى موسم الرياض