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أخبار العالم

بريطانيا تخصص 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:49 م
الجيش اللبنانى
الجيش اللبنانى
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أ ش أ
أعلنت المملكة المتحدة تخصيص مبلغ قيمته 25 مليون دولار، لدعم الجيش اللبناني خلال الفترة ما بين أعوام 2019 وحتى 2022، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار الدعم المستمر للجيش بوصفه المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان.

وأكدت السفارة البريطانية في بيروت - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن القوى الأمنية مؤتمنة على الحفاظ على أمن لبنان، بما في ذلك تأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب، وحماية الاحتجاجات السلمية.

وتقدم بريطانيا مساعدات للجيش اللبناني في مجال التدريب فضلا عن العتاد العسكري، إلى جانب مساهمتها في بناء أبراج المراقبة الحدودية المتطورة ودعم أفواج الحدود البرية بالقوات المسلحة على نحو ساهم في تمكين الجيش اللبناني من القضاء على تجمعات الإرهابيين في منطقة الحدود البقاعية مع سوريا في معركة (فجر الجرود) صيف عام 2017 .

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد قررت قبل يومين وبشكل مفاجئ تجميد 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى لبنان.

ويعتمد الجيش اللبناني في الجزء الأكبر من عملية التسلح وتطوير العتاد والمعدات، وبما يقارب نحو 90%، على المساعدات الدولية التي تقدمها الدول الغربية الداعمة والمانحة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.
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