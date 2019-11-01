شاهد.. أول لقطات لـ تظاهرات بالجزائر رافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية

أذاعت فضائية «العربية» منذ قليل لقطات لاحتشاد عدد كبير من المتظاهرين بالجزائر، وذلك رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة التحرير (1 نوفمبر 1954)، التي أنهت استعمار فرنسا للبلاد، وسط ترقب بأن تتكاثر أعداد المشاركين اليوم الجمعة.



وشهدت كل مدن البلاد مسيرات ليلية، أمس، رافضة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته السلطة وبوجود رموز النظام السابق.



ورفع المتظاهرون شعارات تمجد ثورة التحرير وشهداءها، ولافتات اعتبروا من خلالها أن ورقة الانتخابات لن تقود إلى تغيير النظام وتحقيق مطالب الحراك الشعبي، ودعوا لإسقاطها.



وتمركز المتظاهرون بكثافة في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة.

