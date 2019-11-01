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اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:01 م
دورات التدريب المهني
دورات التدريب المهني
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هيثم سعد الدين
اختتام أولي دورات التدريب المهني علي الوحدات المتنقلة لمبادرة "حياة كريمة" بقري أربع محافظات
تخريج 180 متدربا ومتدربة علي مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية
تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات لفتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا

اختتمت أولي دورات التدريب المهني علي مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية التي استمرت شهرًا بوحدات التدريب المتنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة، في 21 سبتمبر الماضي بـ 4 وحدات لتجوب قري ونجوع "العدوة، واللاهون، والحجر، وقصر الباس ، بمحافظة الفيوم ، و"شها" مركز المنصورة بالدقهلية، و"ناصر الثورة" بالوادي الجديد، و"بني جميل" مركز البلينا بسوهاج.

وقال الوزير إن هذه الدورات يتم تنفيذها في القري الأكثر احتياجا فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الأسر في هذه القري، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على المهن المختلفة بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات.

وأشار إلي أن الوزارة بصدد إطلاق أربع وحدات من التسعة الجاري تطويرها كمرحلة ثانية خلال شهر نوفمبر المقبل، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتدربين والمتدربات في جميع قرى مصر، والعمل على الانتهاء من باقي الوحدات المتنقلة بالوزارة تباعا والتي يتم تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة فى الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم ، وإطلاقهم جميعًا في قرى محافظات مصر.

وأضاف أنه يجري حاليا إجراء الاختبار العملي والنظري للمتدربين والمتدربات علي المهن الثلاثة ومنحهم شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادة قياس مستوي مهارة ومزاولة حرفة، فضلا عن تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية، بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب "حقيبة معدات"، كي يستطيعوا فتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم ولأسرتهم، منوها إلي أن جريجي هذه الدورة يصل إلي وعددهم 180 متدربا ومتدربة علي المهن الثلاث.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن الوزارة ستنقل التجربة إلي قري أخري بعد أن حققت نجاحًا علي الطبيعة وقبولا من جانب المتدربين، وأحيت منظومة أهملت وترهلت منذ ما يقرب من 27 سنة ، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كى نصل لكل راغب فى التدريب فى محل إقامته، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر .
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة لمبادرة حياة كريمة بقرى أربع محافظات .. المرحلة الثانية خلال أيام وتشمل التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية | صور
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