وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة من الدقهلية .. مختار جمعة: حب رسول الله بالأفعال والاتباع..لن نسمح لقلة منحرفة بتضليل الشعب.. والمتطرفون يريدون تعكير صفو حياة الناس.. فيديو

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة من الدقهلية:

حب رسول الله جزء لا يتجزأ من الإيمان

إعجاز قرآني في قوله تعالى "ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَة"

المتطرفون يريدون تعكير صفو حياة الناس

لن ينال أحد أبدا مهما حاول من وسطية هذا الشعب



حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، عن حياة النبي (صلى الله عليه وسلم)، أنموذج تطبيقي لصحيح الإسلام ” يتناول الحديث عن رسالة النبي (صلى الله عليه وسلم) الخاتمة العالمية الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان ، وأن جميع أقواله وأفعاله وجميع أحواله (صلى الله عليه وسلم) أنموذج تطبيقي لصحيح الإسلام ، والمتدبر لسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) يجد أنه كان خير أسوة وقدوة في كل أقواله وأفعاله وأحواله ، والسيرة النبوية خير شاهد على ذلك.



وأكدت الوزارة، أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) كان أنموذجًا تطبيقيًا لصحيح الإسلام في إنسانيته وأخلاقه ، وكانت شريعته تمتاز بالوسطية والاعتدال ، ومن أجل المحافظة على تلك الوسطية وذلك الاعتدال حذر النبي (صلى الله عليه وسلم) من كل مظاهر الغلو وخاصة الغلو في الدين.



وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، بعزبة أشمون بمركزدكرنس بمحافظة الدقهلية.



وقال وزير الأوقاف، إن الناس عرفوا أخلاق النبي وعندما سئلت السيدة عائشة عن أخلاق النبي قالت: "تسألون عن خلق الله؟ كان خلقه القرآن وحياته ترجمة لمعاني القرآن"، مضيفا أن النبي كان يقري الضيف ويعين المظلوم ويحمل الكل، منوها أنه لا توجد هذه الصفات في أحد في أيامنا ويخذله الله أبدا.



وأشار إلى أن النبي كان يتعامل بالحكمة والموعظة الحسنة في المخطئين أمامه، منوها بأن بعض الناس يفهم من الآية "ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" جانبا ويترك الجانب الأخر فيفهمون أنها الدعوة إلى الخير وهذا صحيح، لكن عند علماء اللغة يقولون أن شبه الجملة يتعلق بكلمة"ادع" أى لتكن طريقتك في الدعوة هي الحكمة والموعظة الحسنة ولا يمكن أن تكون الدعوة حسنة والوسيلة غير حسنة.



وأوضح، أن البعض طلب من النبي أن يدعو على قوم فلان فقال "لم أبعث لعانا إنما بعقت رحمة" ولما سلط عليه أهل الطائف صبيانهم يرمونه بالحجارة حتى سال منه الدم فقال "اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون".



وقال جمعة، متحدثا عن أخلاق النبي، إن سيدنا معاوية بين الحكم السلمي قال "والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما والله ما ضربني ولا شتمني ولا قهرني".



وأضاف، أن رجل جاء للنبي فيقول "يارسول الله إني أصبت حدا فأقم علي الحد فلم يلتف النبي إليه وكان في صلاة العصر فلما انتهى النبي من الصلاة، جاء الرجل إليه وعاد الطلب فقال النبي، أوليس قد صليت معنا؟ قال، بلي صليت معكم، فقال النبي: فإن الله قد غفر لك.



وأشار إلى أن صلة الرحم من الأمور التي يغفر الله بها الذنوب، منوها أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، والنبي دائما كان يختار الأمر الوسط ودعانا إلى التيسير في كل شئ.



وأكد أن حب رسول الله جزء لا يتجزأ من الإيمان، فيقول النبي "ثلاث من كن وجد فيه حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما .... إلى أخر الحديث".



وذكر أن حب رسول الله لا يكون بالكلام، وإنما يكون بالأفعال والإتباع، فلا يعقل أن يعلن أحد حبه لرسول الله ثم يكذب ويسرق ويأكل الحرام.



وقال وزير الأوقاف، إن المتطرفين والإرهابيين يريدون أن يعكروا على الناس صفو حياتهم وأن يخرجونهم من دينهم بغير حق،منوها بأنهم لم يصلوا مع المسلمين يوما ويزعمون الإيمان.



وأضاف، أن شعب مصر لا يضام ودائما محب لله ورسوله ومقبل على إنشاء المساجد وبيوت الله ودائما ما يسير في طريق الحق ويخالف طريق الشر، مؤكدا أنه لن ينال أحد أبدا مهما حاول من وسطية هذا الشعب العظيم الذي يسترد بقوة وسطيته ولا يسمح للمتطرفين بالنيل مما عرف به الشعب المصري عبر حضارته العريقة.



وأشار إلى أن القلة المنحرفة لا يجب أن نسمح لها بتضليل الناس وتخريب عقولهم واستغلال شباب هذه الأمة.