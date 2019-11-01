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ثقافة

5 كتب جديدة لقصور الثقافة استعدادا لمعرض القاهرة الدولي الـ51

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:07 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تستعد إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، المقرر انطلاقها في يناير المقبل، بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

وأصدرت الهيئة الجزء الثالث من كتاب "في أعقاب الثورة المصرية" للرافعي، وكان الأول والثاني صدرا في يناير الماضي ضمن كتب ثورة 1919.

كما أصدرت كتاب "الحب بعد السبعين" للكاتب المسرحي الكبير يسري الجندي وهو تجربة جديدة في السياسة والدراما والحب، وديوان جديد للشاعر محمود نسيم "لاعب الخيال"، إلى جانب كتاب "رسائل لها تاريخ" للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، الذي يضم مجموعة نادرة من رسائل المشاهير من رموز الثقافة العربية.

وأخيرًا أصدرت كتاب "أم الدنيا" للكتبة عزة بدر يتناول مشاهد من الحياة اليومية في مصر.
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