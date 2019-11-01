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أخبار البلد

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. وأمطار الأحد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:12 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنه هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على البلاد ابتداءا من اليوم السبت، على أن يستمر هذا الارتفاع خلال الأيام القليلة القادمة، على أن تتراوح على القاهرة ما بين الـ27 إلى 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأكد محمود شاهين، في تصريح لـ"صدى البلد"، استمرار حالة الأستقرار على الأحوال الجوية خلال الـ72 ساعة القادمة، دون حدوث أي ظواهر جوية مؤثر على الحركة والطرق، مُشيرا إلى سقوط أمطار السواحل الغربية للبلاد يوم الأحد القادم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا السبت، معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 19 29
شبين الكوم 19 29
طنطا 18 28
دمنهور 17 27
الإسكندرية 17 27
بلطيم 18 27
مطروح 16 28
السلوم 17 28
سيوة 14 28
بورسعيد 21 26
دمياط 20 26
الزقازيق 17 28
الاسماعيلية 16 29
السويس 17 28
العريش 18 25
رفح 16 25
رأس سدر 18 28
نخل 13 25
نويبع 21 29
طابا 15 25
كاترين 07 23
الطور 18 28
شرم الشيخ 22 30
الغردقة 21 30
مرسى علم 22 28
الفيوم 19 29
بنى سويف 18 29
المنيا 15 30
أسيوط 16 31
سوهاج 17 31
قنا 17 32
الأقصر 18 32
أسوان 18 32
أبوسمبل 17 31
الوادى الجديد 17 32
شلاتين 23 31
ابو رماد 22 30
حلايب 24 29
رأس حدربة 23 28
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