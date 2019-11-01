صدفة خير من ألف ميعاد.. شاب ينقذ سائقا قبل قتله على يد مجهولين في البحيرة

أنقذت العناية الإلهية صاحب سيارة ملاكى من القتل شنقا بداخل سيارته؛ حيث شهدت منطقة مساكن زهراء الأبعادية بمركز دمنهور بالبحيرة محاولة قيام متهمين بقتل صاحب سيارة ملاكى وشنقه بغرض سرقة سيارته، فتصادف قدوم شاب لشراء علبة سجائر من الكشك المجاور للسيارة وأسرع وقام بفك الاحبال من حول رقبة المجنى عليه، وفر المتهمان هاربان وتم نقل المصاب للمعهد الطبى القومى لاتخاذ العلاج اللازم تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من أهالى منطقة مساكن زهراء الابعادية بدائرة مركز دمنهور يفيد بمحاولة متهمان بقتل سائق سيارة شنقًا لسرقة سيارته وفور مشاهدة احد الشباب للواقعة فر المتهمان هاربان.



وبالعرض على مدير الأمن وجه بتشكيل فريق بحث بسرعة التحرى عن الواقعة وسرعة ضبط المتهمين وتم نقل المصاب للمعهد الطبى القومى بدمنهور لاتخاذ العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.