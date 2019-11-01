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حوادث

النيابة تطلب كاميرات الطريق في حادث وفاة رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:15 م
المستشار علي رزق
المستشار علي رزق
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ندي حمودة - أحمد مهدي
تستكمل نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في وفاة المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق إثر حادث تصادم أعلي المحور بطريق أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة على الطريق لبيان كيفية وقوع الحادث.

وشكلت النيابة برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد لجنة من المهندسين الفنيين بالمرور لفحص 3 سيارات بعدما أسفرت معاينة إسلام شاكر وكيل نيابة الشيخ زايد عن أن الحادث أسفر عن تلفيات بـ3 سيارات بينها سيارة رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلي المحور في اتجاه ميدان لبنان وإصابة قائد سيارة، انتقلت علي الفور قوات الأمن وتبين أن المصاب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق فتم نقله إلي المستشفي الشيخ زايد إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن المستشار كان مستقلا سيارته قادما من الشيخ زايد في اتجاه ميدان لبنان عندما اصطدمت سيارته بأخرى ما أدى لإصابته ووفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة بعد رفع الأجهزة الأمنية آثار الحادث وتم إخطار النيابة العامة.
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