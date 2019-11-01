أوقاف الإسكندرية: رسالة النبي عالمية صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان

أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلة دعوية إلى مساجد إدارة العامرية تحت عنوان "حياة النبي صلى الله عليه وسلم نموذج تطبيقي لصحيح الاسلام".



وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن الله عز وجل بعث رسوله محمدا هديا وبشيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا برسالةٍ خاتمة عالمية صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان فاستوجب ذلك أن يكون الرسولفي أقواله وأفعاله وأحواله نموذجًا تطبيقيًا للاسلام العظيم وذلك من خلال أخلاقه العظيمة وأحواله الشريفة وخلاله المباركة ليتحقق قول الله عز وجل "لقد كان لكم فى رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرًا".



وأضاف قائلا:"إن المتأمل فى سيرة النبي وأحواله يجد أن حياته كانت تطبيقًا عمليا للقرآن الكريم فقد سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله فقالت" كان خلقه القرآن".



وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن النبى جسد الإسلام من خلال أمانته ووفائه مع الصديق والعدو والمخالف والموافق ومن خلال رحمته التى عمت كل الخلق وصدق الله إذ يقول "وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين.