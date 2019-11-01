حكم مباراة النصر وسيراميكا يهين عاشور الأدهم .. فيديو

كشف الإعلامي ايهاب الكومي عن كواليس الحوار بين سعيد حمزة حكم مباراة النصر وسيراميكا كليوباترا واللاعب عاشور الأدهم، وذلك بعد انتهاء المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني.



وأضاف إيهاب الكومي في برنامجه «ملعب البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «قام الحكم سعيد حمزة بطرد عاشور الأدهم لاعب فريق سيراميكا كليوباترا بعد انتهاء المباراة وقال له بالنص (أنت بتلعب في درجة زبالة)، ورد الأدهم: (عيب تقولى كدا انا لاعب كبير)، فقام الحكم بطرده».



وتابع: أطالب القائمين على التحكيم التواضع عندما يحكم مباراة في القسم الثاني بالتواضع لان بها عديد من النجوم لعبو في منتخب مصر وأندية كبيرة بالممتاز كما أنهم مستقبل الكرة.



جدير بالذكر أن الحكم سعيد حمزة قام بطرد طبيب فريق سيراميكا كليوباترا فريد رضوان والذي انقذ احد اللاعبين من الموت بعد إصابته بـ«بلع لسان».



