تضامن الإسكندرية تقدم مساعدات مالية وعينية لـ120 أسرة تضررت من الأمطار .. صور

قدمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مساعدات مالية وعينية لـ120 أسرة تضررت من موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة الأسبوع الماضي.



وقال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنه جرى توزيع مبلغ ألف جنيه وملابس وبطاطين لـ120 أسرة من المتضررين بمناطق "أبو سليمان، عزبة محسن، الرحمة"، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.



وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تقديم خدمات العلاج في أمراض العيون والقلب والأطراف الصناعية وتحسين البيئة المعيشية بتلك المناطق من خلال ترميم المنازل التي تضررت من الأمطار.