التعليم تشدد على الاهتمام بالأنشطة الصفية واللاصفية عند تدريس اللغة العربية

عقد الدكتور غازي البنواني مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاجتماع الشهري لموجهي عموم اللغة العربية على مستوى الجمهورية لمناقشة السادة الموجهين فيما يتعلق بأحوال المدارس.



وخلال الاجتماع شدد البنواني على أهمية المتابعة الميدانية من خلال السادة الموجهين العموم ، مع التأكيد على ضرورة الحرص على راحة المعلمين قدر المستطاع .



كما أشار البنواني إلى أهمية تدريس منهج اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي طبقًا لخطة المنهج دون استثناء ، وأكد البنواني على أن نظام التقويم فيهما يكون من خلال فرعي التعبير والتطبيق



وأضاف البنواني أن نظام التطبيق في الصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال الأنشطة ، كما أشار إلى أهمية الاهتمام بالأنشطة الصفية واللاصفية