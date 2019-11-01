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تعليم

التعليم تشدد على الاهتمام بالأنشطة الصفية واللاصفية عند تدريس اللغة العربية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:29 م
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
عقد الدكتور غازي البنواني مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاجتماع الشهري لموجهي عموم اللغة العربية على مستوى الجمهورية لمناقشة السادة الموجهين فيما يتعلق بأحوال المدارس.

وخلال الاجتماع شدد البنواني على أهمية المتابعة الميدانية من خلال السادة الموجهين العموم ، مع التأكيد على ضرورة الحرص على راحة المعلمين قدر المستطاع .

كما أشار البنواني إلى أهمية تدريس منهج اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي طبقًا لخطة المنهج دون استثناء ، وأكد البنواني على أن نظام التقويم فيهما يكون من خلال فرعي التعبير والتطبيق

وأضاف البنواني أن نظام التطبيق في الصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال الأنشطة ، كما أشار إلى أهمية الاهتمام بالأنشطة الصفية واللاصفية
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