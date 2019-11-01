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أخبار العالم

الأكراد يعلنون موقفهم بشأن الانضمام للجيش السوري

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:32 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، الجمعة، أن القوات الكردية لا تبحث حاليا الانضمام إلى الجيش السوري، لكنها مستعدة للتفاوض.

وقالت إلهام أحمد، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية إن القوات الكردية ستدخل في مفاوضات بهذا الشأن في حال قدمت دمشق عرضا رسميا، مؤكدة أن الأكراد السوريين يريدون إجراء مناقشات حول ذلك مع دمشق​​​.

وردا على سؤال بشأن إمكانية الدخول في مفاوضات، قالت، إلهام أحمد: "نعم. نحن مستعدون". وأضافت: "نرغب بالفعل في الجلوس إلى طاولة المفاوضات.. الجيش السوري وقوات قوات سوريا الديمقراطية يوافقان، لكنهما لم يحاربا معا ضد الجيش التركي. الجيش السوري يسيطر الآن على بعض المناطق، ولكن القوات الكردية قد انسحبت".

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد قال في تصريحات صحافية، أمس الخميس، إن الأكراد في معظمهم كانوا دائمًاعلى علاقة جيدة مع الدولة ويطرحون أفكارا وطنية حقيقية.

وأضاف أن دخول الجيش السوري إلى مناطق الشمال السوري هو تعبير عن دخول الدولة السورية بكل الخدمات التي تقدمها وقد وصل الجيش إلى أغلب المناطق ولكن ليس بشكل كامل ومازالت هناك عقبات تظهر والهدف النهائي هو العودة إلى الوضع السابق للمنطقة وهو سيطرة كاملة للدولة عليها.
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