كريستيانو رونالدو يثير الجدل في الدوري الإيطالي

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي، جدلا واسعا في الدوري الإيطالي بعدما استطاع خداع الحكم في مباراة فريقه أمام نابولي، الذي احتسب له ضربة جزاء ، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.



الأمر لم يمر مرور الكرام، وأثار جدلًا كبيرًا في إيطاليا، لا سيما ماركو، شقيق لورينزو إنسيني، لاعب نابولي، والذي شن هجومًا على حكم مباراة يوفنتوس، وأيضًا حكم مباراة نابولي وأتلانتا.



ونشر ماركو، على حسابه الشخصي على انستجرام صورًا توضح أحقية نابولي في الحصول على 3 ضربات جزاء ممكنة ولكن حكام المباريات تغاضوا عنها، قائلًا" أين الفار؟ الأمر بمثابة دمار للكرة الإيطالية". في إشارة منه إلى احتساب ركلات الجزاء ليوفنتوس وتجاهل نفس الأمر مع نابولي.



جدير بالذكر أن كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي لن يقود الفريق الإيطالي من على دكة البدلاء في المباراة القادمة للعقوبة التي حصل عليها بعد اعتراضه على ضربة جزاء سيمون كيير لاعب اتلانتا في الدقيقة 86 من عمر المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.



