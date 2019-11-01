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أخبار البلد

بعد هجومها على الشيخ الشعراوى.. أسما شريف منير بـ مكياج صاخب من دبي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:30 م
الفنانة أسما شريف
الفنانة أسما شريف منير
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شيماء مجدى
نشرت الإعلامية والفنانة أسما شريف منير خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها.

وظهرت أسما شريف بمكياج صاخب من دبي، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو حول العين.

وكانت أسما قد تطاولت صباح اليوم عبر حسابها على Facebook على الشيخ الشعراوي بعد أن سألت متابعيها عن شيخ أو عالم دين تتابعه قائلة: "صباح الخير عايزه اخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

واقترح الكثير من متابعيها عليها تحميل دروس الشيخ محمد متولى الشعراوي باعتباره إمام الدعاة ورمز الاعتدال لتفاجئ أسما جمهورها بقولها: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت".
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