بحضور رئيس الوزراء.. حي المعادي يحصد المركز الثاني في التميز الحكومي

حصد حي المعادي بمحافظة القاهرة على المركز الثاني في التميز في تقديم الخدمات الحكومية بفئة مراكز خدمة المواطنين، وذلك خلال حفل الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي 2019 بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة السيد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء.





وأكد المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي أن التكريم تكليف باستمرار العمل والجهد المبذول من أجل خدمة المواطنين والارتقاء بمصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف أن المركز التكنولوجي بالحي يهدف إلى تطوير خدمات للمواطنين بصورة حضارية وسريعة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجيـة وذلك تيسيرًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد الأمر الذي يتضح معه الدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا فى النهوض بمجالات التنمية المختلفة.





وتسلم الجائزة المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي ونادية فكري مدير المركز التكنولوجي بحي المعادي.



