لتحقيق 100 مليار دولار.. البرلمان يطالب بإدراج مادة السياحة بالمناهج التربوية

قال محمد عبده عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، أن 12.6 مليار دولار عام 2019 كعائد سنوي من قطاع السياحة الذي صرحت به وزارة السياحة هذا العام لا يتناسب مع ما تمتلكه مصر من حضارة وموقع ومناخ معتدل طوال العام بالإضافة للتاريخ يصل لـ 7 آلاف سنة.



وأضاف "عبده" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك دول لا تمتلك رفع هذه الامكانيات ولكن تحقق أرباح من قطاع السياحة يعادل ضعف عائد السياحة في مصر سنويًا، ومن ضمنها تركيا التي تحقق 40 مليار عائد سنوي وتونس التي تحقق 17 مليار أيضا عائد سنوي.



وأشار عضو لجنة السياحة والاثار بالبرلمان إلى أن المشكلة تكمن في عدم وضع ملف السياحة على طاولة الدولة وإعطائها أهتمام كبير ينعكس على العمل الترويجي الجاد لاستقطاب حشود سياحية كبيرة حول العالم إلى مصر.



وأكد النائب أنه من المنتظر أن يكون العائد السنوي من السياحة في مصر 100 مليار دولار مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، مطالبًا بضرورة إدراج مادة السياحة في المناهج التعليمية لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف حتى يكون هناك وعي وثقافة لدى الأجيال القادمة بأهمية السياحة والسائحين.



يأتي ذلك بعد أن أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي للصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، حوارا تليفزيونيا مع جون ديفيتريوس أحد أهم مقدمي البرامج الاقتصادية على شبكة CNN الإخبارية العالمية.



تحدثت الوزيرة خلاله عن الإنجازات التي حققتها السياحة المصرية سواء على صعيد الأرقام السياحية أو الإشادات الدولية التي حظيت بها السياحة المصرية من أكثر من مؤسسة دولية.



واستهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلى أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومى المصرى حيث تمثل حوالى ١٥% من الناتج الإجمالي المحلي، لافتة إلى أن قطاع السياحة يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص عمل، ومشيرة إلى أن وزارة السياحة تهدف إلى توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.



وأضافت أن الأرقام السياحية في عام 2018 كانت جيدة جدا، وأن عام 2019 يشهد زيادة ملحوظة في هذه الأرقام والتي انعكست علي الإيرادات التي تحققت في العام المالي 2018/2019 والتى بلغت ١٢,٦ مليار دولار وهو أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة والذى تعكف الوزارة على تنفيذ محاوره الخمسة لتحقيق رؤية الوزارة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، موضحة أنه قد تم في سبتمبر الماضى إصدار تقرير المتابعة الأول عما تم إنجازه من هذه المحاور بعد ما يقرب من عشرة أشهر من إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى في نوفمبر 2018.



وأضافت أن مصر حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.