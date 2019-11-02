Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لتحقيق 100 مليار دولار.. البرلمان يطالب بإدراج مادة السياحة بالمناهج التربوية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
قال محمد عبده عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، أن 12.6 مليار دولار عام 2019 كعائد سنوي من قطاع السياحة الذي صرحت به وزارة السياحة هذا العام لا يتناسب مع ما تمتلكه مصر من حضارة وموقع ومناخ معتدل طوال العام بالإضافة للتاريخ يصل لـ 7 آلاف سنة.

وأضاف "عبده" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك دول لا تمتلك رفع هذه الامكانيات ولكن تحقق أرباح من قطاع السياحة يعادل ضعف عائد السياحة في مصر سنويًا، ومن ضمنها تركيا التي تحقق 40 مليار عائد سنوي وتونس التي تحقق 17 مليار أيضا عائد سنوي.

وأشار عضو لجنة السياحة والاثار بالبرلمان إلى أن المشكلة تكمن في عدم وضع ملف السياحة على طاولة الدولة وإعطائها أهتمام كبير ينعكس على العمل الترويجي الجاد لاستقطاب حشود سياحية كبيرة حول العالم إلى مصر.

وأكد النائب أنه من المنتظر أن يكون العائد السنوي من السياحة في مصر 100 مليار دولار مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، مطالبًا بضرورة إدراج مادة السياحة في المناهج التعليمية لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف حتى يكون هناك وعي وثقافة لدى الأجيال القادمة بأهمية السياحة والسائحين.

يأتي ذلك بعد أن أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي للصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، حوارا تليفزيونيا مع جون ديفيتريوس أحد أهم مقدمي البرامج الاقتصادية على شبكة CNN الإخبارية العالمية.

تحدثت الوزيرة خلاله عن الإنجازات التي حققتها السياحة المصرية سواء على صعيد الأرقام السياحية أو الإشادات الدولية التي حظيت بها السياحة المصرية من أكثر من مؤسسة دولية.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلى أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومى المصرى حيث تمثل حوالى ١٥% من الناتج الإجمالي المحلي، لافتة إلى أن قطاع السياحة يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص عمل، ومشيرة إلى أن وزارة السياحة تهدف إلى توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وأضافت أن الأرقام السياحية في عام 2018 كانت جيدة جدا، وأن عام 2019 يشهد زيادة ملحوظة في هذه الأرقام والتي انعكست علي الإيرادات التي تحققت في العام المالي 2018/2019 والتى بلغت ١٢,٦ مليار دولار وهو أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة والذى تعكف الوزارة على تنفيذ محاوره الخمسة لتحقيق رؤية الوزارة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، موضحة أنه قد تم في سبتمبر الماضى إصدار تقرير المتابعة الأول عما تم إنجازه من هذه المحاور بعد ما يقرب من عشرة أشهر من إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى في نوفمبر 2018.

وأضافت أن مصر حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة السياحة: إصدار تقرير المتابعة الًاول لبرنامج الإصلاح الهيكلي.. قريبا

رانيا المشاط تبحث مع رئيس اتحاد شركات السياحة اليابانية زيادة الحركة الوافدة لمصر

‎وزيرة السياحة لـ سبوتنيك: أمن وأمان السائح في مصر أولوية للحكومة

تفاصيل لقاء وزيرة السياحة مع جون ديفيتاريوس على شبكة الـ CNN العالمية

في حوار تليفزيوني على شبكة CNN .. وزيرة السياحة: القطاع حقق 12.6 مليار دولار فى 2019 .. ونهدف لتوظيف واحد من كل أسرة

12.6 مليار دولار في 2019.. اقتصادية البرلمان تضع روشتة مهمة لزيادة عوائد السياحة

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. عيد والبلشي يواصلان ترويج الشائعات.. قصة تعذيب وتهشيم رأس شاب بسبب الشذوذ بالشرقية

تألق أزارو.. تعرف على أخر تفاصيل معسكر الأهلى فى الامارات..فيديو

محمد منير يتحدى المرض ويغني على كرسي بدار الأوبرا المصرية.. تفاصيل

شوهت جسده بالكامل.. أم تعذب ابنها والشرطة تستدل عليه من ساقه.. صور

تعرف على طلب أسطورة الـ WWE هالك هوجان من المصريين

البيت الأبيض: مستعدون لعزل ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الحجاب.. مقطع فيديو لضابط يعتدي على فتاة إيرانية بالضرب المبرح

بـ بدلة بات مان .. بيلا حديد فى أحدث جلسة تصوير بهاتفها الخاص

بدون مكياج... كارمن سليمان تشعل إنستجرام بجمالها الطبيعي