أخبار الرياضة| صلاح يتعرض للعنصرية من جديد.. اتحاد الكرة يفقد السيطرة على الغندور.. رسالة مؤمن زكريا إلى تركي آل الشيخ

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :تعرض النجم المصريلاعب فريقللعنصرية، من قبل مشجع بلغاري، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.سادت حالة من التوتر فى الآونة الأخيرة بين اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسةرئيس لجنة الحكام الرئيسية.وجَّهلاعبرسالة شكر إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تحمله تكلفة علاجه في أمريكا.كشفت مصادر خاصة أن إدارةتفرض سياجًا من السرية على مشروع استثماري كبير سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بـ، أن حضور مباريات الفرق الرياضية المقرر إقامتها اليوم الجمعة على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي في الجزيرة يقتصر على أعضاء الجمعية العمومية فقط بناء على الاجتماع الأمني الذي جرى أمس الخميس.علق ستيف نيكول نجمالسابق، على أنباء اهتمام نادي، بضم النجم المصريلاعب الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.اكد أحمد صالح نجمالسابق، أن أحمد فاروق لاعب بلدية المحلة السابق رفض عرضا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.خرج محمد عبد العاطى لاعب وسطمن حسابات مسئولىفى الفترة الحالية بعد مغالاة ماجد سامى رئيس ناديه فى طلباته المادية.أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدمرسميا لأول مرة فى تاريخه تعيين طاقم تحكيم نسائي خلال منافساتتحت 23 عاما المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل.