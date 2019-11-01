أخبار الرياضة| صلاح يتعرض للعنصرية من جديد.. اتحاد الكرة يفقد السيطرة على الغندور.. رسالة مؤمن زكريا إلى تركي آل الشيخ

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
محمد صلاح يتعرض لـ العنصرية من جديد .. شاهد
تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي للعنصرية، من قبل مشجع بلغاري، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
اتحاد الكرة يفقد السيطرة على جمال الغندور
سادت حالة من التوتر فى الآونة الأخيرة بين اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية.
بعد تكفله بعلاجه.. مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ
وجَّه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تحمله تكلفة علاجه في أمريكا.
الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع استثماري كبير
كشفت مصادر خاصة أن إدارة النادي الأهلي تفرض سياجًا من السرية على مشروع استثماري كبير سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
قرار جديد من إدارة الأهلي في مباريات الفرق الرياضية
أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بـ النادي الأهلي، أن حضور مباريات الفرق الرياضية المقرر إقامتها اليوم الجمعة على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي في الجزيرة يقتصر على أعضاء الجمعية العمومية فقط بناء على الاجتماع الأمني الذي جرى أمس الخميس.
نجم ليفربول السابق يعلق على اهتمام يوفنتوس بضم محمد صلاح
علق ستيف نيكول نجم نادي ليفربول السابق، على أنباء اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي، بضم النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
نجم الزمالك السابق يكشف سر رفض لاعب بلدية المحلة الانضمام إلى مانشستر يونايتد
اكد أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد فاروق لاعب بلدية المحلة السابق رفض عرضا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
50 مليون جنيه تعطل صفقة انتقال نجم وادى دجلة للزمالك
خرج محمد عبد العاطى لاعب وسط نادي وادي دجلة من حسابات مسئولى نادي الزمالك فى الفترة الحالية بعد مغالاة ماجد سامى رئيس ناديه فى طلباته المادية.
لأول مرة.. كاف يعين طاقم تحكيم نسائيا فى بطولة أمم إفريقيا بمصر
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف رسميا لأول مرة فى تاريخه تعيين طاقم تحكيم نسائي خلال منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل.
محمد صلاح يتعرض لـ العنصرية من جديد .. شاهد
تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي للعنصرية، من قبل مشجع بلغاري، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
اتحاد الكرة يفقد السيطرة على جمال الغندور
سادت حالة من التوتر فى الآونة الأخيرة بين اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية.
بعد تكفله بعلاجه.. مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ
وجَّه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تحمله تكلفة علاجه في أمريكا.
الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع استثماري كبير
كشفت مصادر خاصة أن إدارة النادي الأهلي تفرض سياجًا من السرية على مشروع استثماري كبير سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
قرار جديد من إدارة الأهلي في مباريات الفرق الرياضية
أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بـ النادي الأهلي، أن حضور مباريات الفرق الرياضية المقرر إقامتها اليوم الجمعة على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي في الجزيرة يقتصر على أعضاء الجمعية العمومية فقط بناء على الاجتماع الأمني الذي جرى أمس الخميس.
نجم ليفربول السابق يعلق على اهتمام يوفنتوس بضم محمد صلاح
علق ستيف نيكول نجم نادي ليفربول السابق، على أنباء اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي، بضم النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
نجم الزمالك السابق يكشف سر رفض لاعب بلدية المحلة الانضمام إلى مانشستر يونايتد
اكد أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد فاروق لاعب بلدية المحلة السابق رفض عرضا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
50 مليون جنيه تعطل صفقة انتقال نجم وادى دجلة للزمالك
خرج محمد عبد العاطى لاعب وسط نادي وادي دجلة من حسابات مسئولى نادي الزمالك فى الفترة الحالية بعد مغالاة ماجد سامى رئيس ناديه فى طلباته المادية.
لأول مرة.. كاف يعين طاقم تحكيم نسائيا فى بطولة أمم إفريقيا بمصر
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف رسميا لأول مرة فى تاريخه تعيين طاقم تحكيم نسائي خلال منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل.