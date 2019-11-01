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توك شو

البترول: التسعير التلقائي يخفض من سعر الغاز.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:33 م
الدكتور حسام عرفات
الدكتور حسام عرفات
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قسم التوك شو
قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إنه صدر قرار وزاري بالتسعير التلقائي بالنسبة للمواد البترولية السائلة وهو تعديل في الأسعار سواء بالصعود أو الهبوط.

وأشار الدكتور حسام عرفات، من خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الاولى، إلى أن صعود أو هبوط سعر المواد البترولية يتوقف على 3 متغيرات رئيسية، وأول متغير هو سعر السلعة عالميا، ثم سعر الصرف بالنسبة للعملة، والمصروفات المباشرة والغير مباشرة داخل البلد.

وأوضح الدكتور حسام عرفات، أن هذا التسعير التلقائي كان من نتيجته في أول شهر أكتوبر أنخفاض في سعر لتر البنزين 25 قرش، ولم يحدث تعديل بالنسبة للسولار، لان لم يختلف فيه المتغيرات.

وأكد الدكتور حسام عرفات، على ان هذا القرار ومعدل الهبوط والصعود، هو في مصلحة المواطنين والحكومة، مشيرًا إلي أن هذا يبني ثقة بين الشعب والحكومة، وتقليل الفجوة بين أسعار البنزين في العالم، وان التسعير التلقائي أدى لخفض أسعار الغاز وبدوره يؤثر في دعم الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.


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