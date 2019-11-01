بالأرقام .. حسن موسى مدرب بني سويف الأفضل بدوري القسم الثاني

انتهت منافسات الجولة الثانية من دوري القسم الثاني علي مستوي الثلاث مجموعات "الصعيد، القاهرة، بحري" والتى أقيمت خلال شهر أكتوبر الماضي.





وشهد شهر أكتوبر على العديد من المفاجآت خلال لقاءات دوري القسم الثاني حيث حققت 4 فرق فقط "بني سويف، سيراميكا كليوباترا، ومنتخب السويس، ودكرنس" العلامة الكاملة بمجموعة 6 نقاط من مباراتين.





وحصل حسن موسى المدير الفني لفريق بني سويف علي افضل مدير فني خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك بعد تسجيل فريقه 5 أهداف وحافظ على عذرية شباكه خلال المواجهتين امام شبان مسلمين قنا وفاز بنتيجة 4-0 والفوز على سوهاج 1-0 .





وتصدر بني سويف تحت قيادة حسن موسي جدول ترتيب دوري القسم الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه البنك الاهلي.





وفي المركز الثاني هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا الذي نجح في الفوز على فريق الداخلية بنتيجة هدفين نظيفين وبعدها الفوز على النصر بنتيجة 3-1 ليكون سجل 5 أهداف واستقبل هدف.





وتشارك المركز الثالث كلا من أيمن الجمل المدير الفني لفريق دكرنس "بحري"، محمد صلاح مدرب منتخب السويس.





ونجح أيمن الجمل في تحقيق مفاجأة كبيرة بعد الفوز علي الاوليمبي بنتيجة هدف نظيف وبعدها الفوز على مالية كفر الزيات بنتيجة 3-1 اي بمجموعة أهداف مسجلة 4 واستقبل هدف وحيد وتصدر جدول ترتيب مجموعة بحري.



