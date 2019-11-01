نداء شرارة تكشف لـ صدى البلد برنامج حفلتها في مهرجان الموسيقى بالأوبرا

تستعد الفنانة نداء شرارة، لإحياء حفل غنائي مساء، اليوم الجمعة على خشبة مسرح الجمهورية بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28.



وقالت نداء، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "إحساسي مختلف لمشاركتي في مهرجان الموسيقى هذه السنة وسط عمالقة نجوم الفن، وأنا سعيدة وفخورة إني جزء من المهرجان، بوقوفي على مسرح الأوبرا، كما أني لدي مزيد من الثقة بنفسي وقدراتي هذا العام، حيث شاركت بالمهرجان من قبل ولكني كنت متخوفة للغاية".



كما أكدت نداء، أنها ستقوم بغناء أغاني من زمن الفن الجميل لكل من الفنانة أم كلثوم، ووردة، وذكرى، وموشحات بجانب غنائها أغنيتين خاصتين بها، وأشارت إلى أنها ستقدم أغنية من كلماتها وألحانها إهداء إلى مصر.