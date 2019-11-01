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ديني

تنبيه للزوجة.. طلب الطلاق محظور يحرم عليك رائحة الجنة في هذه الحالة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:35 م
طلب الطلاق يحرم الزوجة
طلب الطلاق يحرم الزوجة من رائحة الجنة بهذه الحالة
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أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن حلَّ عقدِ النكاح وطلبَ الانفصال من قبل الزوجة أمر محظور لا يُلجأ إليه إلا عند تعذر استمرار الحياة الزوجية وبعد استنفاد جميع الطرق.

وأوضح «غزاوي» خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام من مكة المكرمة، أنه جاء في السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: «المنتزعات والمختلعات هنَّ المنافقات»، ولهذا لم يُبَح إلا 3 مرَّات، وحَرُمت عليه المرأةُ بعد الثالثة، حتى تَنكِح زوجًا غيره، وإذا كان إنما أُبيح للحاجة، فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد فهو باق على الحظر.

وأضاف أنه مما يؤكد هذا المعنى ورود النصوصِ النبوية التي تحذر من المخالفات الشرعية المؤدية إلى الطلاق، فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس منا مَن خبَّب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده» رواه أبوداود.

واستشهد بما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة»، وعَن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» متفق عليه واللفظ للبخاري.
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