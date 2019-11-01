أهم الاخبار.. مصر تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للاتصالات.. إنقاذ 18 سائحا أجنبيا بـ مرسى علم.. حريق في كنيسة بشبرا وإخلاء 16 عقارا بالإسكندرية

طيبة-1 .. مصر تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للاتصالات



تستعد مصر لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الإتصالات( طيبة -1) ، والذى سيساهم فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى، وتم تصنيع القمر من خلال.. للتفاصل



انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك فجر الشرق 1 تستعد مصر لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الإتصالات( طيبة -1) ، والذى سيساهم فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى، وتم تصنيع القمر من خلال.. للتفاصل إضغط هنا







حريق داخل مسرح كنيسة مارجرجس الجيوشي في شبرا فاعليات فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق 1 "، انطلقت اليوم الجمعة، بدولة باكستان بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول.. للتفاصيل إضغط هنا

في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة، لوحظ تصاعد دخان أثار انتباه المصلين، بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، الجيوشي بشبرا.. للتفاصيل



إنقاذ 18 سائحا أجنبيا بعد احتراق مركب سفاري بـ مرسى علم

أكد مصدر طبى أن جميع السياح الذين تم إنقاذهم فى حريق مركب سفارى شمال مرسى علم بحالة جيدة وعددهم ١٨ سائحا، وأغلبهم من الجنسية الأمريكية والباقى من جنسيات مختلفة.. للتفاصيل



كارثة الأزاريطة تتجدد.. إخلاء 16 عمارة بمحيط عقار الإسكندرية المائل في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة، لوحظ تصاعد دخان أثار انتباه المصلين، بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، الجيوشي بشبرا.. للتفاصيل إضغط هنا أكد مصدر طبى أن جميع السياح الذين تم إنقاذهم فى حريق مركب سفارى شمال مرسى علم بحالة جيدة وعددهم ١٨ سائحا، وأغلبهم من الجنسية الأمريكية والباقى من جنسيات مختلفة.. للتفاصيل إضغط هنا

شهدت منطقة الورديان غربي الإسكندرية حدوث ميل مفاجئ وقع بعقار مخالف مكون من 17 طابقًا، ومأهول بالسكان بشارع الشيخ طاموم، فبدأت الأجهزة التنفيذية إخلاء السكان ونقلهم إلى.. للتفاصيل



ترامب يعلن تغيير مقر إقامته الدائم شهدت منطقة الورديان غربي الإسكندرية حدوث ميل مفاجئ وقع بعقار مخالف مكون من 17 طابقًا، ومأهول بالسكان بشارع الشيخ طاموم، فبدأت الأجهزة التنفيذية إخلاء السكان ونقلهم إلى.. للتفاصيل إضغط هنا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، وبشكل مفاجئ تغيير مقر إقامته من مدينة نيويورك إلى ولاية فلوريدا وذلك بشكل دائم، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.. للتفاصيل



أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، وبشكل مفاجئ تغيير مقر إقامته من مدينة نيويورك إلى ولاية فلوريدا وذلك بشكل دائم، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.. للتفاصيل إضغط هنا

حرصا من صدى البلد الإخباري على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعي موقعنا الإلكتروني، إليكم موجز منتصف اليوم الجمعة، لأهم الأحداث والأخبار التي نشرت خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرضها كالتالي: