Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الاخبار.. مصر تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للاتصالات.. إنقاذ 18 سائحا أجنبيا بـ مرسى علم.. حريق في كنيسة بشبرا وإخلاء 16 عقارا بالإسكندرية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:58 م
صدى البلد
حرصا من صدى البلد الإخباري على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعي موقعنا الإلكتروني، إليكم موجز منتصف اليوم الجمعة، لأهم الأحداث والأخبار التي نشرت خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرضها كالتالي:

طيبة-1 .. مصر تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للاتصالات

تستعد مصر لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الإتصالات( طيبة -1) ، والذى سيساهم فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى، وتم تصنيع القمر من خلال.. للتفاصل إضغط هنا

انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك فجر الشرق 1

فاعليات فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق 1 "، انطلقت اليوم الجمعة، بدولة باكستان بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول.. للتفاصيل إضغط هنا

حريق داخل مسرح كنيسة مارجرجس الجيوشي في شبرا

في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة، لوحظ تصاعد دخان أثار انتباه المصلين، بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، الجيوشي بشبرا.. للتفاصيل إضغط هنا

إنقاذ 18 سائحا أجنبيا بعد احتراق مركب سفاري بـ مرسى علم
أكد مصدر طبى أن جميع السياح الذين تم إنقاذهم فى حريق مركب سفارى شمال مرسى علم بحالة جيدة وعددهم ١٨ سائحا، وأغلبهم من الجنسية الأمريكية والباقى من جنسيات مختلفة.. للتفاصيل إضغط هنا

كارثة الأزاريطة تتجدد.. إخلاء 16 عمارة بمحيط عقار الإسكندرية المائل

شهدت منطقة الورديان غربي الإسكندرية حدوث ميل مفاجئ وقع بعقار مخالف مكون من 17 طابقًا، ومأهول بالسكان بشارع الشيخ طاموم، فبدأت الأجهزة التنفيذية إخلاء السكان ونقلهم إلى.. للتفاصيل إضغط هنا

ترامب يعلن تغيير مقر إقامته الدائم

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، وبشكل مفاجئ تغيير مقر إقامته من مدينة نيويورك إلى ولاية فلوريدا وذلك بشكل دائم، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.. للتفاصيل إضغط هنا

Advertisements

ترشيحاتنا

طيبة-1 .. مصر تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للاتصالات

عاجل..الكرملين: مجلس الأمن القومي الروسي برئاسة بوتين يثمن الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية

تنبيه للزوجة.. طلب الطلاق محظور يحرم عليك رائحة الجنة في هذه الحالة

هل هناك فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة في الهواء ؟ .. الحكومة تجيب

بعد هجوم بنت شريف منير على إمام الدعاة .. ماذا قال شيخ الأزهر عن الشيخ الشعراوي

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

Advertisements

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

عودة الفنانة المعتزلة نسرين للتمثيل..زوجها محسن محيي الدين يكشف الحقيقة

بعد تكفله بعلاجه.. مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

حاول اغتصابها فمزقته.. سوء النية وراء حكم المؤبد على دعاء في الدفاع عن نفسها

أفريكا تايمز: إثيوبيا على حافة الانهيار

أول تعليق من أسما شريف منير بعد الهجوم عليها بسبب الشيخ الشعراوي

عايزاه يحللها التاتو ... ثورة ضد نجلة شريف منير بعد هجومها على الشيخ الشعراوي

جريمة بدون عقاب.. مقتل طفلة والجاني لن يسجن يوما واحدا

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

عاجل..الكرملين: مجلس الأمن القومي الروسي برئاسة بوتين يثمن الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية

بعد هجوم بنت شريف منير على إمام الدعاة .. ماذا قال شيخ الأزهر عن الشيخ الشعراوي

اتحاد الكرة يفقد السيطرة على جمال الغندور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار دفسك dfsk من الوكيل بتحديث اليوم.. تفاصيل

مبيخلعش حذائه.. حكاية رجل بـ9 أصابع في قدم واحدة

بنات ديمي مور يروون لحظات إدمان والدتهن للمخدرات.. صور