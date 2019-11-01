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منوعات

والله صار إماراتي .. ستيف هارفي يظهر بـ نيولوك خليجي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:54 م
ستيف هارفي
ستيف هارفي
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نهى حمدي
شارك الفنان الكوميدي والإعلامي الأمريكي ستيف هارفي في فعاليات الدورة الـ38 من معرض الكتاب الدولي بالشارقة لهذا العام.

وجذب "هارفي" انتباه الحضور بملابسه، حيث ظهر وهو يرتدي الزي الخليجي التقليدي.

وأوضح الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" وهو يرتدي جلبابا عربيا والغترة والعقال، وحذاء أبيض مفتوح، ليطابق بالضبط أزياء الخليج.

وحضر بهذه الملابس جلسته المقامة في المعرض، والتي تحدث خلالها عن وصايا حول قدرة الإنسان على تحقيق النجاح، وأبدى هارفي إعجابه بدولة الإمارات قائلًا: "أنتم محظوظون لأنكم تعيشون في الإمارات".

وغرد المتابعون قائلون: "لايق عليه كأنه منا وفينا"، "والله صار إماراتي مبسّط كأنه واحد منهم"، "لايق عليه"، فيما أطلق عليه البعض اسم "جمعة بن هارفي".
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