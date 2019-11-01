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رياضة

على خطى والده.. نجل كريستيانو رونالدو يسجل الأرقام القياسية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:49 م
جونيور كريستيانو
جونيور كريستيانو رونالدو
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القسم الرياضي
ذكر موقع Football Talent Scout على "تويتر" المهتم بالمواهب الشابة في العالم، أن جونيور كريستيانو ، نجل النجم كريستيانو رونالدو، سجل رقما قياسيا مع فريق يوفنتوس تحت سن 10 سنوات.

نجح جونيور في هز شباك منافسيه 58 مرة إلى جانب تمرير 18 كرة حاسمة لزملائه، في 28 مباراة، وفقا للمصدر.

وانتقل نجل هداف ريال مدريد ومنتخب البرتغال التاريخي إلى أكاديمية السيدة العجوز، مع انتقال والده إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف العام الماضي، ومعها انطلقت موهبته بتسجيل سوبر هاتريك في ظهوره الأول مع صغار اليوفي في سبتمبر من نفس العام.

وعلق أفضل لاعب في العالم 5 مرات، على هذا الامر، وقال كريستيانو رونالدو في هذا الصدد لشبكة DAZE:"آمل أن يكون ابني مثل والده..هو يقول إنه سيصبح أفضل مني، لكنني أعتقد أن الأمر يبدو صعبا".
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